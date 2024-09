Tot a punt per al Reus Music Festival aquest cap de setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Demà divendres comença el Reus Music Festival amb les actuacions de La Casa Azul, Shinova i Siloé. Serà la primera edició del festival, que neix aquest 2024, i que vol convertir-se en un referent entre les diferents i nombroses activitats culturals que proposa la ciutat.

El Reus Músic Festival és un esdeveniment musical de tres dies de durada que es fa al Parc de la Festa, convertit per a l'ocasió, en un lloc on no només es gaudirà de concerts, sinó que també de diferents activitats totes elles localitzades a l´atractiu Village del festival, al mateix Parc de la Festa; des de propostes gastronòmiques, degustacions de begudes on el vermut serà un dels protagonistes i descobriment de nous artistes locals.

El Reus Music Festival és els dies 6, 7 i 8 de setembre (obertura portes 20:00 h fins 02:00 h - diumenge de 12:00 h fins 23:00 h-) i compta amb els següents concerts:

6 de Setembre: SILOÉ, SHINOVA & LA CASA AZUL

7 de Setembre: ELENA GARCIA +BOYE & OQUES GRASSES

8 de Setembre: L'autèntic PARIPÉ TARDEO (la festa que triomfa a Formentera, Valencia, Barcelona i ara a Reus ) de 16:00 h a 22:00 h. A partir de les 12:00 h, vermuts i rumba

Les entrades estan a la venda al web del festival, amb preus que oscil·len des dels 15 als 45 € i un abonament dels dies 6 i 7 a 60 €. www.reusmusicfestival.com

Destaca l'actuació de la banda catalana de referència ara mateix, Oques Grasses amb nou disc i gira, que oferirà un únic concert exclusiu a la demarcació de Tarragona. A més les actuacions de La Casa Azul, interprets d'èxits com "La revolución sexual", "Podría ser peor" i "Hasta perder el control"; el grup de creixent implantació Shinova; l'original proposta de Siloé, i l´actor i artista multidisciplinar barceloní Boye, amb el seu primer disc.

Diumenge dia 8 la festa que «ho peta» el Paripé Tardeo ara a Reus, després de l'èxit a Barcelona, València i Formentera arriba per primer cop a Reus amb el Reus Music Festival. Amb diversió, ball i rumba catalana en el millor ambient.

Al Village actuaràn noves artistes femenines per donar visibilitat al talent local. En aquesta edició JULS, LAU GIBERT I ANDREA GRAU (dia 6) i RAQUEL BRANDIA I KATTA LANA (dia 7).

