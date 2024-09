La Llotja de Reus defensa que no fixa els preus dels fruits secs

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llotja de Reus ha defensat que des de l'organisme no fixen les cotitzacions sinó que «només informa» dels preus establerts pels operadors d'aquest mercat. En un comunicat, han explicat que els tècnics de la Llotja reben la informació i que apliquen el procediment reglamentari, a través del qual traslladen el preu mínim de referència. Unió de Pagesos els van plantar després de tornar a denunciar la seva «opacitat».

La taula de preus de l'avellana va decidir aquest dilluns no fer públiques les cotitzacions fins a la pròxima setmana, ja que la campanya ha patit un retard d'un parell de setmanes. També s'han mostrat preocupats per la competència del garrofí del Marroc pel fet que no ha de passar els controls exigits per Europa.

Els membres de la taula de preus de l'avellana van manifestar la seva «inquietud» perquè la collita d'enguany serà inferior respecte a la de l'any passat. El control de plagues a través de fitosanitaris, la sequera i les conseqüències derivades del canvi climàtic són alguns dels problemes que es van posar sobre la taula en la reunió celebrada aquest dilluns. Per això, han demanat aquest dimecres una reunió amb el nou conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.

Aquest dilluns també es va celebrar la taula de preus de l'ametlla , on tots els agents implicats van coincidir que es presenta una millora respecte de campanya passada, tot i que la situació és «delicada». Segons els representants de la taula, es va constatar que hi ha una gran diferència entre els cultius de secà i els de regadiu. Es preveu una bona campanya de l'ametlla de regadiu, en contraposició a la de secà, on s'espera una «davallada important».

La taula de preus de la garrofa ha tingut lloc aquest dimarts. Els seus membres han mostrat la «màxima preocupació» per la «competència del garrofí del Marroc», ja que al ser un producte de fora de la Unió Europea «no ha de passar controls ni els pagesos que el produeixen han de complir amb tots els requisits que sí que són d'obligat compliment a Europa», han assenyalat. Les previsions de la collita preveuen una davallada d'entre el 40% i el 50% respecte a la producció de l'any passat. A les zones del sud, les més afectades, la xifren en un 10%.

Unió de Pagesos no assisteix a les taules

La Cambra de Comerç de Reus, que gestiona la Llotja de Reus, explica que la tasca de fer públics els preus «obeeix» al procediment aprovat pels òrgans de govern de la Llotja i l'administració tutelant. Destaquen que en la web de la Generalitat, on s'informa de l'evolució dels preus setmanals de tots els productes, pot consultar-se qualsevol dada obtinguda per la Llotja de Reus.

«És important remarcar que des de la Llotja no es fixen preus, només s'informa i es dona fe dels preus que els operadors que representen aquell mercat han traslladat als tècnics de la Llotja i que, aplicant el procediment reglamentari, traslladen el preu mínim de referència del que és en origen, al camp», afegeixen.

A la vegada, indiquen que «sempre» han donat opció a tots els implicats a participar en les taules sectorials. En concret, als representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, els operadors i informadors de mercats, els productors i organitzacions de productors, les cooperatives i els sindicats, entre els quals destaquen la JARC i la Unió de Pagesos. «Aquest últim sindicat, però, va declinar participar en les reunions per segon any consecutiu», han tancat.

