Denuncien que els operadors de la Llotja de Reus «pacten» els preus del mercat de la fruita seca

Sergi Martin, responsable nacional de Fruita Seca d'Unió de Pagesos, i Ester Gomis, membre del sindicat, a l'inici de la roda de premsa per denunciar l'opacitat de la Llotja de Reus.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos denuncia l'opacitat de la Llotja de Reus a l'hora de fixar els preus del mercat de la fruita seca. El sindicat ha reiterat que els operadors «pacten» les cotitzacions i que ho fan a la baixa. Els agricultors han declinat assistir aquest dilluns a la reunió amb els membres de la llotja reusenca per segon any consecutiu.

Tornen a reclamar una figura legal que s'encarregui de recollir les operacions comercials per tal que amb aquestes es faci una mitjana per establir els preus. Enguany, preveuen una collita «minsa» de la producció d'avellanes -d'unes 2.000 tones-, d'ametlles -22.000 tones- i de garrofes - de 4.000 tones. La sequera i les dificultats de reg a la zona de Riudecanyes són les principals causes d'aquesta davallada.

Et pot interessar: