El Priorat i la Terra Alta, les comarques on la verema s'ha vist més perjudicada per la sequera

La persistent sequera minvarà per segon any consecutiu la campanya de la verema a Catalunya, en què s'espera recollir aquest 2024 entre 4.000 i 5.000 quilos de raïm de mitjana per hectàrea, la meitat del que es considerava fins ara una temporada normal.

Encara que una primavera generosa en pluges ha ajudat a mantenir vius aquests cultius, entre d'altres, les precipitacions no han estat suficients per garantir una verema satisfactòria, segons ha explicat a EFE el responsable de vinya i vins d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat.

Les previsions que estudia aquest sindicat per a la campanya, que ja ha arrencat en alguns punts i encara la seva fase més intensa aquestes dues properes setmanes, són igualar amb poques diferències les produccions del 2023, que van ser de mitjana d'entre 4.000 i 5.000 quilos per hectàrea.

El Priorat i la Terra Alta s'emporten la pitjor part

Per demarcacions, la verema estarà en línia amb la de l'any passat al Penedès i al Camp de Tarragona mentre que al sud de Catalunya, a comarques com el Priorat i la Terra Alta, «la situació encara és pitjor», ha advertit Marrugat, per l'escassetat hídrica «ja que encara ha plogut menys».

Les vinyes que es troben sota la influència del pantà de Guiamets, Margalef i Riudecanyes no s'han pogut regar tampoc aquest any. I a la Terra Alta, «que disposa de reg, ha hagut de consumir força aigua», cosa que dispara la factura. A més, algunes zones han patit també gelades i calamarsa, que han danyat prop de 2.000 hectàrees.

El cap sectorial de la vinya i el vi de la JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), Jaume Domènech, ha apuntat també, en declaracions a EFE, quede en el millor dels casos, la producció de la temporada de verema serà «una mica millor» a la de l'any passat, encara que creu que l'increment «no serà significatiu».

Domènech ha destacat que la calamarsa caiguda al final de la primavera va danyar entre 12 i 14 milions de raïm a la zona del Penedès, una zona de primer nivell de producció, mentre que la sequera està passant factura a totes les vinyes de Vilafranca a Tarragona.

Les pluges de primavera van deixar en aquesta zona uns 300 litres per m2, una quantitat que va ajudar perquè veníem d'una sequera molt greu, però que veu insuficient per poder recuperar les produccions de raïm. «Necessitem pluvimetries de 500 litres per m2, que no es produeixen des del 2020, i a més hauria de ploure a l'hivern», ha dit.

La DO Empordà calcula entre un 15 i un 20 % menys

Els cellers de la DO Empordà, que han iniciat aquests dies la verema, calculen que la producció en aquesta zona podria ser entre un 15 % i un 20 % inferior a la mitjana de la denominació, que és d'uns 60.000 hectolitres, encara que dependrà de com evolucioni el clima les properes setmanes.

La campanya en aquesta zona s'ha iniciat en les dates tradicionals, entorn de mitjans del mes d'agost, començant a collir les varietats més primerenques, com el moscatell de gra petit i alguna varietat blanca i tinta, mentre que el gruix de la producció -garnatxes i carinyenes- es veremarà al setembre.

Un escenari de futur incert per als productors

Marrugat assegura a més que els productors del sector faran front a una situació «difícil» perquè hauran de recórrer a les pòlisses d'assegurances firmades i els sinistres per sequera tenen preus estipulats que no contemplen la pujada registrada.

«S'acumulen sinistres i es perden bonificacions i capital assegurable», ha dit, alhora que adverteix que els costos de personal, del gasoil i la maquinària i els fertilitzants no han parat de pujar.

El representant d'Unió de Pagesos reclama que s'habiliti una línia d'ajuda per als viticultors que hagin produït menys de 8.000 quilos/hectàrea, igual que es va fer l'any passat, per ajudar-los a fer front a la situació. «Les vinyes estan exhaustes, amb molts ceps morts i altres danyats i caldrà renovar-los» per «evitar que els vitucultors acabin per marxar».

Unió de Pagesos ha demanat al Govern que flexibilitzi les mesures sectorials vitivinícoles que permetin als productors reestructurar vinyes i augmentar el nombre d'hectàrees anuals que es puguin acollir a la renovació.

Al mateix temps, reclama la posada en marxa a mitjà termini de mesures per lluitar contra el canvi climàtic com obtenir reg de suport a vinya amb aigua regenerada per a les màximes hectàrees possibles.

