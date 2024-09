Reus contracta un agent per impulsar la rehabilitació energètica al barri Fortuny

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Informar, assessorar i donar suport tècnic a les comunitats de propietaris del barri Fortuny per ajudar-les a aprofitar els ajuts Next Generation per impulsar projectes de rehabilitació d’edificis per a la millora de l’eficiència energètica. Aquest és l’objectiu que persegueix l’Ajuntament de Reus amb la contractació d’un agent rehabilitador destinat específicament a les comunitats de propietaris del barri.

L’Ajuntament obre així una nova fase del projecte de rehabilitació d’edificis del barri Fortuny per arribar a més comunitats. El passat més de juliol va lliurar els llibres de l’edifici i els projectes bàsics i executius a les 10 comunitats de propietaris implicades en el projecte de rehabilitació impulsat directament per l’Ajuntament.

Anabel Martínez, regidora d’Habitatge, afirma: «La implicació directa de l’Ajuntament en la rehabilitació dels primers habitatges del barri Fortuny sempre l’hem entès com la primera pedra de la transformació a futur i a llarg termini del barri. Ara obrim aquesta segona fase d’extensió del projecte amb el compromís d’assessorar, acompanyar i donar suport tècnic a les comunitats de propietaris. El projecte preveu intervenir en la rehabilitació d'habitatges com a palanca per contribuir a revertir la situació urbanística i social del barri, marcats per la manca de manteniment dels habitatges durant molts anys».

El nucli històric del barri Fortuny, va ser declarat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Instrument de Recuperació Next Generation EU. L’ERRP està integrat per un total de 81 edificis. L’Ajuntament està actuant com agent rehabilitador de 9 d’aquests edificis amb un total de 80 habitatges, i d’acord amb les respectives comunitats de propietaris, n’assumirà la licitació i execució de les obres.

L’assessorament tècnic i l’acompanyament en la gestió dels ajuts a les 9 comunitats s’ha fet a través l’Oficina Local de Rehabilitació. Ara, l’Ajuntament amplia el servei amb la contractació d’un agent rehabilitador per oferir al conjunt de propietaris dels edificis de l’ERRP l’assessorament perquè, si ho consideren, puguin sol·licitar l’ajut Next Generation, i realitzar obres de rehabilitació.

El reial decret que regula els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix:

Una quantia màxima de 8.100 euros per cada habitatge rehabilitat sempre que s’aconsegueixi un estalvi energètic de mínim del 30%. Quan s’identifiqui una situació de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris, en un màxim del 15% de la ERRP, aquesta quantia podrà ser de 20.250. Les obres han de ser finalitzades abans del 30 de juny de 2026.

sempre que s’aconsegueixi un estalvi energètic de mínim del 30%. Quan s’identifiqui una situació de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris, en un màxim del 15% de la ERRP, aquesta quantia podrà ser de 20.250. Les obres han de ser finalitzades abans del 30 de juny de 2026. Una quantia màxima de 700 euros més una quantitat de 60 euros per habitatge per a la redacció del Llibre de l’Edifici; i una quantia máxima de 4.000 euros més una quantitat de 700 euros per habitatge per a la redacció de projectes tècnics de rehabilitació. Per tal d’equipar-se a les comunitats que ja han sol·licitat la subvenció, aquesta ajuda es limitarà a 1.100 euros per Llibre de l’edifici i 6.000 euros per Projecte de rehabilitació.

L’agent rehabilitador actuarà en tot moment seguint les directrius emeses per l’Oficina de Rehabilitació de Reus. Entre els serveis que ha de prestar, hi ha:

Sessions informatives amb el veïnat per explicar la importància de la rehabilitació energètica i les oportunitats del Fons Next Generation. Mínim de 4 reunions.

i les oportunitats del Fons Next Generation. Mínim de 4 reunions. Treball directe amb les comunitats interessades . Un arquitecte o arquitecte tècnic visitarà l’immoble i elaborarà un informe tècnic amb el diagnòstic, patologies, valoració econòmica, estimació de la subvenció i estudi finançament. Mínim 10 comunitats.

. Un arquitecte o arquitecte tècnic visitarà l’immoble i elaborarà un informe tècnic amb el diagnòstic, patologies, valoració econòmica, estimació de la subvenció i estudi finançament. Mínim 10 comunitats. Redacció de l’Inspecció Tècnica dels Edificis de les comunitats de propietaris de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) del Barri Fortuny. Mínim 10 Informes

de les comunitats de propietaris de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) del Barri Fortuny. Mínim 10 Informes Gestió administrativa i sol·licitud de les subvencions Next Generation per a les comunitats interessades.

per a les comunitats interessades. Col·laboració amb l’equip tècnic de l’ERRP en la dinamització, constitució i desenvolupament de les comunitats de propietaris.

Et pot interessar: