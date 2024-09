Les reivindicacions del carrer Mare Molas de Reus continuen sense solució

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del carrer Mare Molas continuen clamant perquè les reivindicacions històriques del barri tinguin solució. No obstant això, l’ambient que es respira és una barreja de resignació i ràbia continguda davant les nul·les expectatives de ser escoltats. «No és una cosa que depengui de cap govern, ni de l’anterior ni d’aquest. Sempre passa el mateix», es queixa l’Àngels, comerciant de la botiga Japald.

«Tot està molt brut i abandonat, tal com realment està abandonada tota la zona al voltant de Passeig de Prim. Només es recorden de nosaltres per fer una botellada legal al febrer, que és el Carnaval», critica contundentment.

Unes crítiques que comparteix el Ramón, de la botiga de roba Montserrat, que qualifica «d’absolutament insuficient» la neteja del carrer. «Gairebé no els veus passar als treballadors de la neteja, i no és culpa seva, perquè fan el que poden amb el que tenen. Els gossos es pixen constantment i amb què tiris una mica d’aigua ja no et poden dir res, però continua fent pudor. L’únic que fa és netejar consciències», valora el botiguer.

A més, també apunta com a punt negatiu en l’àmbit personal el fet que hagin col·locat els contenidors davant del seu negoci: «No crec que donin molt bona imatge a l’aparador tenir els containers just davant», comenta, amb ironia.

Per un altre costat, l’Yvonne, dependenta de la joguineria Pumucki, assenyala també altres temes com la seguretat: «A l’estiu és una altra cosa, però jo potser m’estic aquí fins a les vuit o nou del vespre i a l’hivern a les sis ja és fosc. Aleshores, quan arriba l’hora de tancar tinc por perquè no hi ha vigilància», denuncia l’Yvonne.

Una problemàtica que es veu agreujada per culpa de la falta d’il·luminació al carrer. Des de fa anys, els veïns i negocis de la zona han criticat que els fanals no ofereixen una bona visibilitat durant la nit. A més, assegura que ella ja ha estat víctima de robatoris i, tot i que ho ha denunciat, assegura amb resignació que no ha servit per a absolutament res: «Ja m’han robat alguna vegada, sobretot coses de l’aparador i ho he denunciat, però no ha servit de res perquè sembla que si no et trenquen res no mouran un dit. Jo ja passo de denunciar».

Per un altre costat, l’Yvonne també considera que una modificació que va fer mal al teixit comercial del carrer va ser el canvi de sentit de circulació del carrer: «Molta gent ve amb el cotxe, aparca com pot, fa el que hagi de fer i marxa. Fa anys el sentit era de passeig Prim a Països Catalans i ara és al revés, i molta gent no ho troba tan fàcilment ara».

Compromisos

Durant el ple municipal del passat 19 de gener Junts per Reus va presentar una moció a favor de la reforma integral del carrer Mare Molas, que va prosperar amb el vot favorable del govern municipal. Així i tot, l’equip de govern van rebutjar alguns punts concrets de la moció.

«Tenim moltes regidories de l’ajuntament treballant amb instruments que poden afectar positivament en aquesta zona. Com que els acords que es proposen són molt específics i poden no estar alineats amb el que tenim ara mateix sobre la taula, preferim no prendre un acord que no trobem prou cert», justificava durant el ple la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui.

Tot i que la moció va tirar endavant, no sembla haver tingut cap efecte en la zona. No obstant això, des de l’Ajuntament de Reus asseguren que «el compromís de l’equip de govern amb la millora de l’entorn del carrer Mare Molas hi és», tot i que encara no poden concretar res.

Junts demana passar de les paraules als fets En la moció presentada per Junts al gener es demanaven accions com la renovació del paviment, la millora de la il·luminació o l’ampliació de les zones verdes. «Aquesta reforma integral no només té com a objectiu embellir el carrer, sinó també fomentar una major interacció social i comercial», assegura la portaveu del grup, Teresa Pallarès.

Et pot interessar: