Aigües de Reus adquireix una cinquantena de sensors per detectar fuites a la xarxa

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus ha incorporat una cinquantena de sensors acústics mòbils que tenen com a objectiu la detecció de possibles fuites a la xarxa de subministrament d’aigua. Aquests sensors també monitoren telemàticament els cabals d’entrada i sortida d’aigua i les pressions de les canonades.

«Aigües de Reus ja disposava de mesures de control, aquests sensors el que fan és millorar-ho», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio. «L’objectiu és avançar-nos a possibles fuites d’una manera més precoç o detectar-les de manera més immediata en cas que ja estiguin», detalla.

La ciutat de Reus està dividida en una trentena de sectors pel que fa a la xarxa d’abastament, i els sensors es desplacen a tots aquests indrets per, a part de les dades que ja tenien des de l’empresa municipal gràcies a la seva tecnologia de control, calculen el volum d’aigua d’entrada a la capçalera i el volum de consum gràcies als comptadors.

«El diferencial entre què entra i què es gasta ens ajuda a saber on i en quina quantitat es perd aigua, sempre tenint en compte que la ciutat de Reus en eficiència d’aigua està per sobre del 90%», valora, i recorda que s’ha de tenir en compte un marge d’error, ja que els comptadors d’aigua no sempre mesuren de manera mil·limètrica i l’aigua es pot perdre de manera natural, per processos com l’evaporació d’aquesta. En aquest sentit, Rubio assegura que aquests nous dispositius ja han permès una lectura més precisa que la que tenien fins ara.

«Actualment, estem en una fase de prova, estem pagant uns 3.000 euros al mes perquè és un rènting i la idea és que es converteixi en una partida pressupostària fixa en els pressupostos de l’exercici vinent», comenta Rubio, assegurant que hi hauria sensors que passarien a ser fixes.

«Cada vegada tenim una xarxa més eficient, amb menys fuites i pèrdues i que tenim una de les xarxes d’abastament d’aigua més eficients de tot Catalunya i Espanya», defensa. Tot i que el regidor assegura que no es conforma i que s’ha de continuar treballant, també considera que el marge de millora actual és molt petit: «No conec cap ciutat que tingui una eficiència del 100% avui dia. Estem parlant de més de 200 quilòmetres de canonades en tot Reus i, per tant, d’un grau de complexitat molt elevat. Aquest és un fet objectiu el qual tampoc volem que serveixi com una excusa per esquivar qualsevol mena de responsabilitat, però que s’ha de posar damunt de la taula».

Aigües residuals

Per un altre costat, el laboratori d’Aigües de Reus analitza anualment al voltant de 30.000 paràmetres de les aigües residuals de la ciutat, a més de 16.000 determinacions analítiques relatives a l’aigua de la xarxa d’abastament. Aquestes anàlisis continuades al clavegueram i la depuradora tenen com a objectiu la detecció de possibles abocaments a la xarxa i garantir el correcte tractament i retorn al medi de les aigües residuals.

