Aigües de Reus analitza uns 30.000 paràmetres de les aigües residuals cada any

El laboratori d’Aigües de Reus analitza cada any vora 30.000 paràmetres pel que fa a les aigües residuals de la ciutat, en paral·lel al control d’altres 16.000 determinacions analítiques relatives a l’aigua de la xarxa d’abastament.

Aquestes anàlisis continuades a la claveguera i la depuradora tenen com a objectiu la detecció de possibles abocaments, d’una banda, i la garantia del correcte tractament i retorn al medi de les aigües residuals, d’una altra. Un procés clau que pren encara més rellevància ara que la ciutat projecta dues inversions molt importants: la construcció d’una Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) i la millora del tractament biològic de la depuradora.

El sistema de sanejament d’una ciutat el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) és un element essencial d’aquest sistema, amb la qual cosa compta amb un laboratori (en el qual hi treballen set tècnics), dedicat al control i anàlisi de les aigües residuals tant en el moment que arriben a la depuradora a través de la claveguera com en el moment que, després de ser tractades, són retornades al medi.

Els prop de 30.000 paràmetres que s’analitzen tenen lloc en diversos moments del procés de sanejament. La majoria de determinacions analítiques es fan a l’EDAR, però també es controlen prèviament abocaments, cisternes particulars i la xarxa de canonades del clavegueram. Es tracta, principalment, de detectar que l’aigua residual que es retorna al medi compleixi sempre amb tots els requisits ambientals, ja sigui la que resulta del tractament de depuració o bé la que procedeix de particulars mitjançant cisternes o vessaments. Des d’aquest punt de vista, les anàlisis que es fan a la claveguera permeten la detecció d’abocaments incontrolats.

Aquestes anàlisis, més enllà d’una qüestió mediambiental, són també fonamentals per què el procés de depuració sigui impecable. Tot i que els abocaments contaminants siguin escassos, en el cas de produir-se poden provocar problemes greus en el tractament biològic de l’EDAR, que és el cor de la depuradora. El tractament biològic d’una depuradora consisteix en la utilització de micro-organismes que consumeixen oxigen per degradar la matèria orgànica, amb la qual cosa un vessament incontrolat pot resultar-los letal.

Garantia de projectes futurs

En aquest sentit, extremar les precaucions és i serà imprescindible, atès que l’Ajuntament de Reus ja ha redactat un projecte de millora del tractament «biològic» de l’EDAR, amb un pressupost de 2.230.500 euros. Aquesta actuació permetrà millorar el funcionament del procés i la qualitat de l’aigua tractada, incidint positivament sobre l’alimentació de la futura ERA. La previsió oficial és que els treballs comencin l’any 2026.

D’altra banda, també requerirà de totes les garanties sanitàries l’ERA de la depuradora de Reus un cop entri en funcionament. Es tracta d’un projecte que actualment redacta l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que es dissenya amb una capacitat de tractament de 20.000 m3/dia (amb possibilitat d’una futura ampliació). El projecte també preveu la construcció d’una conducció fins a una bassa per emmagatzemar l’aigua regenerada, i que anirà a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. L’ERA abastirà al sector agrícola de la zona del Baix Camp.

