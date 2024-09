El Cementiri General de Reus acollirà un recital poètico-musical en homenatge als difunts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cementiri General de Reus acollirà el proper 18 de setembre, a les 20.15 hores, la novena edició de la proposta Retrobaments amb un recital poètico-musical que donarà protagonisme a una nova trobada en un espai tan sensible i emotiu com és el Cementiri General de Reus amb la voluntat expressa de recordar i homenatjar les persones que ens han deixat durant aquest darrer any.

Les entrades -gratuïtes- es podran tramitar a partir de demà, 3 de setembre a les 9.00 hores del matí, al web dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Una entrada que caldrà presentar (en paper o a través del dispositiu mòbil) el dia del concert a la porta principal del cementiri reusenc.

En aquesta ocasió, amb un aforament màxim de 400 persones, es presentarà una proposta poètico-musical anomenada Músiques de Tardor concebuda expressament per aquesta ocasió, centrada en aquest període com a estació de l'any, però també com a període vital.

Aquesta creació anirà a càrrec de:

Laia Masdeu, veu i violí.

Josep Maria Ferrando, violí.

Albert Carbonell, violí i percussió,

David Blay, violoncel,

Marc Torres, piano i clavicèmbal,

Georgina LLauradó, actriu,

Rafael Fabregat, guió i direcció

Recordem que aquesta activitat forma part de tot un seguit de propostes que es porten a terme dins l'Associació de Cementiris Significatius d'Europa, de la que el Cementiri General de Reus en forma part des de la seva constitució. L'activitat "Retrobaments" va ser escollida com a tercera millor activitat de difusió de la riquesa històrico-artística d'un recinte funerari en el darrer concurs, organitzat per la revista estatal Adiós, i en el qual l'equipament funerari reusenc també va ser reconegut com el millor de l'Estat Espanyol de l'any 2024.

