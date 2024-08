L’Ajuntament de Reus posa en marxa la planta fotovoltaica més gran de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Energia, ha finalitzat recentment la construcció de la planta fotovoltaica més gran de la ciutat, situada al dipòsit municipal de vehicles, amb una potència pic de 950 kWp i 840 kWn de potència nominal, que preveu una producció màxima de 1.398.259 kWh anuals.

La instal·lació consta d’un total de 1.736 panells de 550 W i una superfície de 4.535,93 m2 que ocupa la coberta del dipòsit de vehicles a partir de la construcció de pèrgoles i l’ocupació de les mateixes a través d’una concessió demanial de l’ús d’aquest espai per un període de 11 anys. Les obres, que van finalitzar a principis d’agost i han tingut una durada d’uns sis mesos, han estat portades a terme per l’empresa Engel Energia i la inversió en la instal·lació ha estat de 1.191.712 € sense IVA, dels quals aproximadament el 55% seran subvencionats amb fons Next Generation. La nova planta es connectarà a la xarxa en breu, un cop enllestits els darrers tràmits, i el seu excedent serà gestionat per Reus Energia.

Aquesta és una de les tres instal·lacions de titularitat municipal que formen part del projecte de comunitat energètica del Polígon Agro-Reus (ACEPAR), la iniciativa pública-privada liderada per l’Ajuntament de Reus amb la participació d’empreses privades i que suposa una inversió de 4,4 milions d’euros dels quals 3,5 són subvencionables i 1,9 seran finançats finançats amb la subvenció atorgada del Ministerio de Transición Ecológica i l’IDAE (Instituto para la Diversifciación y Ahorro de la Energía) procedents dels Fons Next Generation. Les altres dues instal·lacions municipals que formen part del projecte es troben a l’edifici de Mobilitat (130,1 kWp de potència pic) i a Redessa II (564 kWp de potència pic).

L’energia produïda per la comunitat, amb una potència total de 4,2 MW i la generació de 5.500 MWh a l'any, serà per a l'autoconsum de les empreses que formen part de la comunitat energètica i l'excedent, gestionat per Reus Energia, es destinarà al consum d'edificis municipals.

Cal destacar que l’ACEPAR posarà en marxa una instal·lació amb la mateixa potència nominal (840 kW) al c/ Ferrer i Guàrdia, propietat de Maser Grup-Setier. Actualment l'ACEPAR té set socis: Reus Serveis Municipals, Reus Transport, REDESSA, Ascensores Omega, Setier, MaserGrup i Tallers Baix Camp.

Reus Energia

Reus Energia, la iniciativa municipal per a subministrar electricitat a l’Ajuntament i als equipaments públics, gestiona les instal·lacions solars fotovoltaiques de les escoles municipals, de l’IMFE Mas Carandell, la Biblioteca Xavier Amorós, el Gaudí Centre, el Mercat Central i el Pavelló Olímpic. En breu s’executaran les instal·lacions d’una segona fase a l’escola Rubió i Ors i de Redessa Tecnoparc.

De cara a 2025 està prevista la posada en funcionament de les instal·lacions a Redessa CEPID i l’ampliació de les plantes a l’escola la Vitxeta i Pi del Burgar. També es troba en redacció un nou projecte al cementiri municipal i s’estudia la instal·lació d’un hort solar amb panells sobre terrenys municipals i un projecte d’instal·lació fotovoltaica amb emmagatzematge a través de bateries que es correspondria amb una segona fase del dipòsit de vehicles.

Reus Energia, a més de generar energia de fonts pròpies amb instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis municipals, compra energia procedent de fonts renovables al mercat lliure per tal de subministrar només energia verda a les instal·lacions municipals. Una fita important per avançar cap a una transició energètica i un canvi de model amb l’energia com a servei públic.

