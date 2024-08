La prova pilot de l’Escola d’Oficis de Reus amb els constructors serà el 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La prova pilot de l’Escola d’Oficis amb el Gremi de la Construcció arrencarà durant el primer trimestre del 2025 i es durà a terme a l’Institut d’Horticultura. El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, explica que el calendari s’ha endarrerit —el setembre era el mes fixat— per garantir un millor encaix amb el sector. D’aquesta manera, el període formatiu acabaria al voltant del maig i, al juny, es durien a terme les pràctiques, coincidint amb un moment «d’increment d’activitat del sector de la construcció». «Així serà més pràctic i còmode», valora.

Subirats explica que les persones que completin el curs rebran un certificat de professionalitat de nivell 1, d’operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes, i que no serà necessari tenir cap formació específica prèvia. Podrà inscriure’s qualsevol persona que tingui entre 16 i 67 anys.

Això no obstant, el 60% dels participants han d’estar inscrits a l’atur i, en aquest context, hi ha un «compromís d’inserció» per part del Gremi de la Construcció. «L’element diferenciador de l’Escola d’Oficis és que no forma part de l’oferta formativa estàndard de principis de curs, sinó que va a buscar resposta a les necessitats del mercat laboral», destaca l’edil.

Per aquest motiu, més enllà de la prova pilot, s’intentarà que l’Escola d’Oficis parteixi d’una «governança compartida amb el teixit empresarial» per tal de donar resposta «a les seves demandes pràcticament en directe», un factor que permetrà «qualificar millor el mercat laboral» i que és «bàsic» perquè les empreses siguin «competitives», puguin fer «molta més activitat econòmica» i, en conseqüència, generin «més benestar a la societat».

Així i tot, Subirats ressalta la intenció que el teixit empresarial tingui una «implicació directa» i que no sigui només «demandant». Per exemple, el Gremi de la Construcció aportarà el material i l’equipament necessari. El regidor comenta que les companyies ja han transmès que requereixen persones «amb un cert nivell de formació» per poder créixer.

Amb una formació adaptada a les voluntats del sector, la ciutadania en situació d’atur podria incorporar-se al món laboral de forma pràcticament immediata. «El que ens interessava, més enllà de tenir l’equipament físic, era posar-nos a treballar estretament amb el teixit empresarial», detalla el regidor.

Més proves i el Vapor Vell

Tot i que l’Institut d’Horticultura acollirà la primera prova pilot, la voluntat de l’Ajuntament de Reus és que l’edifici del Vapor Vell esdevingui la seu de l’Escola d’Oficis. En aquests moments, ja es tenen redactats els projectes bàsic i executiu. Les obres constructives s’executaran en tres fases.

«A partir d’aquí, estem en l’impàs de disposar del finançament per poder tirar-ho endavant i tot dependrà de quina manera el govern municipal prioritza la inversió», subratlla Subirats. Així mateix, explica que hi ha converses «bastant avançades» per dur a terme una prova pilot amb el Gremi d’Instal·ladors.