El Centre Cívic Gregal de Reus preveu obrir les seves portes a principis del 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Cívic Gregal està ultimant els detalls per estar a punt per al dia de la seva inauguració. L’Ajuntament de Reus treballa amb la previsió d’inaugurar el setè centre cívic de la xarxa municipal a principis del 2025, tal com explica la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda, a Diari Més. «La posada en marxa avança a bon ritme», detalla l’edil.

Les obres estan «pràcticament» acabades i ja s’estan tramitant les escomeses de serveis com l’aigua i la llum. Fonts municipals apunten que la recepció de la reforma de l’antic magatzem de vins del Palau Boule està programada per a finals de setembre.

Escoda afegeix que, el mateix setembre, s’iniciarà una ronda de contactes amb «els agents actius de la zona», com poden ser entitats, escoles i clubs esportius, «per tal d’establir sinergies». Cal recordar que, just al costat del Centre Cívic Gregal, hi ha l’Escola Maria Cortina.

El calendari d’obres d’urbanització de l’entorn del futur equipament municipal, que es van dur a terme entre l’estiu i la tardor del 2023, ja es va programar coincidint amb el període de vacances estivals per afectar al mínim possible l’activitat formativa.

En el passat, la comunitat educativa del centre ja va manifestar que li agradaria que continués l’arranjament del carrer d’Antoni Gaudí fins a l’encreuament amb General Moragues, més enllà de la placeta creada a la cruïlla amb el carrer de Castellvell. En concret, sol·licitava que s’asfaltés la calçada i que es retiressin algunes places d’aparcament perquè no quedés «un nyap», segons expliquen fonts de l’entorn escolar.

En paral·lel, fonts municipals recorden que es troben en procés de contractació pública, en diverses fases, altres passos necessaris per deixar el Centre Cívic Gregal a punt per a la seva inauguració, com la compra i col·locació de mobiliari —els seus acabats han de ser de colors unificats, clars, mats i llisos, i la seva organització ha de ser flexible per possibilitar futurs canvis d’usos si es considerés convenient— i equipament informàtic o la senyalització de l’immoble.

El llistat de mobiliari demanat inclou peces com sofàs, butaques, cadires, tamborets, taules, un mirall gran que es pugui fixar a la paret i espatlleres. També estan «en execució» les borses de treball per incorporar l’equip humà necessari. Cal recordar que, a la planta baixa de l’edifici, es trobaran els espais de recepció, administració, serveis, un bar i una sala polivalent diàfana que tindrà diferents usos segons els ocupants i el moment.

En aquest pis també hi haurà oficines de reunió i per als treballadors del centre, així com una biblioteca i una ludoteca infantil. A la planta superior es trobaran les aules principals —d’informàtica, de cuina, etc.—, els despatxos per a entitats i associacions, la sala de lectura i trobada i un gimnàs. Per la seva banda, els veïns del barri de Niloga esperen amb ganes la inauguració del Centre Cívic Gregal.

El president de l’associació de veïns Reus Nord, Josep Ramon Ferré, ha remarcat a aquest rotatiu en diverses ocasions que creu que l’equipament esdevindrà un «pol d’atracció». Després de l’eventual obertura de portes del Gregal, l’Ajuntament valorarà la idoneïtat d’edificar un vuitè centre cívic a Reus, el Garbí, que estava previst al barri Mare Molas.