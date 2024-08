Es construirà un circuit per cursos de mobilitat segura i sostenible al polígon Bescós de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Jordi: Escola de Conducció construeix un nou circuit al polígon Bescós que servirà per a pràctiques amb motocicleta i cursos amb empreses en l’àmbit de la seguretat i la sostenibilitat. El circuit, de 4.000 metres quadrats, està situat al costat del carrer de l’Alguer i s’espera que les obres estiguin finalitzades en 15 dies i la instal·lació es posi en marxa en un mes.

«La idea ve de l’any 2021 quan ens vam traslladar al polígon Bescós i vam veure aquest terreny que podia servir per tenir una pista pròpia. Estàvem sortint de la pandèmia i no ha estat fins a enguany que hem pogut adquirir l’espai», explica el director general de Jordi Escola de Conducció, Lluís Llorens.

Un dels principals beneficis a destacar és que l’autoescola passarà a tenir una pista pròpia per a les pràctiques de motocicleta que, fins ara, duen a terme en una de compartida amb altres escoles de conducció. A més, també acollirà sessions amb empreses.

No obstant això, aquest no és l’únic propòsit darrere de la pista: «Quan hi va haver el canvi de govern a Reus ara fa un any, van presentar el nou Pla Director de Mobilitat que animava a desenvolupar projectes públics o privats en l’àmbit de la mobilitat segura i sostenible. Aleshores, ens vam posar a disposició de l’alcaldia per ajudar a desenvolupar aquests plans i per proposar un espai on treballar aquesta mobilitat segura i sostenible».

«Ens hem adonat que s’han desenvolupat una sèrie de col·lectius a les carreteres i, especialment, a les ciutats, que necessiten una formació específica i que, a més, són els usuaris més vulnerables», apunta Llorens. Entre aquests col·lectius hi ha els vianants, els usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com patinets o bicicletes i els motoristes. «Els espais comuns estan canviant i, per tant, hem de tornar a aprendre a moure’ns per la ciutat», considera el director general.

Per aquest motiu, quan l’espai estigui operatiu en un mes, Llorens assegura que treballaran amb el consistori la possibilitat que passi a oferir sessions o cursos a col·lectius a través d’una gestió publicoprivada. «És un tema que encara s’ha de veure, però tal com treballem amb empreses o institucions com els Mossos d’Esquadra, potser un dia podríem fer una sessió per una escola o la Guàrdia Urbana. Qui sap», comenta Lluís Llorens.

Per un altre costat, l’espai ha estat cedit a través d’una petició d’ús provisional aprovada en la Comissió Territorial d’Urbanisme. No obstant això, fonts de l’Ajuntament de Reus asseguren que el consistori «no té prevista cap actuació a la zona a curt termini».