Al setembre es debatrà com pagar la reforma del pàrquing d’Alcalde Joan Bertran de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat de propietaris del pàrquing Passeig Prim núm. 27/29/31 es reuniran en una assemblea general extraordinària al mes de setembre per decidir com portaran a terme el pagament de les obres de rehabilitació i la distribució de l’import resultant. Aquest pàrquing privat va ser buidat a mitjan d’agost pel «risc de col·lapse estructural», en una decisió que ha afectat 276 persones.

Segons es calcula, el cost de la rehabilitació ascendiria fins als 999.077 euros en total i, en un inici, es va proposar el pagament repartit entre els propietaris, suposant un cost de 3.620 euros per cadascun d’ells, dividits en dotze pagaments mensuals.

No obstant això, hi ha altres possibilitats sobre la taula que s’estan estudiant. Segons l’acta de la convocatòria de l’assemblea a la qual ha tingut accés el Diari Més, es proposen altres opcions com el pagament íntegre per part del titular amb fons propis, un preacord de finançament amb entitats bancàries o mitjançant préstecs tramitats de manera individual als propietaris.

Et pot interessar