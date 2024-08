El pàrquing d’Alcalde Joan Bertran de Reus es buida de cotxes esperant la clausura

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El pàrquing privat de la comunitat de propietaris del passeig de Prim dels números 27, 29 i 31, amb entrada i sortida pel carrer de l’Alcalde Joan Bertran, ja s’ha buidat de cotxes. El 16 d’agost, avui, era la data límit que l’Ajuntament de Reus havia posat per retirar els vehicles davant del «risc de col·lapse estructural» que obligarà a clausurar l’aparcament i a efectuar-hi obres de rehabilitació.

276 persones resulten afectades per la situació. Una de les usuàries explica a Diari Més que el pàrquing «està ja buit» i que els veïns es deuen «haver buscat la vida» per trobar una alternativa, bé sigui llogant o comprant altres places d’aparcament privat a la vora, estacionant els vehicles a la via pública o, fins i tot, deixant-los més lluny i apostant per formes alternatives de moure’s per la ciutat.

D’altra banda, la mateixa veïna explica que encara no s’ha convocat cap nova reunió per determinar com procedir. «Tot està igual que l’altre dia», detalla. Cal recordar que, tal com va saber aquest rotatiu, el cost de la rehabilitació es calcula en 999.077 euros i l’administrador de la finca proposa que el pagament es reparteixi entre els propietaris, de forma que cada un hauria d’abonar 3.620 euros, que podrien fraccionar-se en ingressos mensuals de 302 euros, des de l’octubre del 2024 fins al setembre del 2025.

