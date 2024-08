Tanquen un pàrquing de 300 places a Reus per «risc de col·lapse estructural»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El pàrquing de la comunitat de propietaris del Passeig de Prim dels números 27, 29 i 31, amb sortida i entrada pel carrer de l’Alcalde Joan Bertran i amb capacitat d’unes 300 places, haurà de tancar davant del «risc imminent de col·lapse estructural», tal com ha avançat Reus Digital i ha pogut confirmar Diari Més. Segons informen fonts municipals, els afectats tenen fins al divendres 16 d’agost per retirar els seus vehicles. Els usuaris estan reunits en aquests moments per trobar una solució i decidir com procedir.

Segons informen fonts municipals, un arquitecte privat, que actuava a instàncies de l’administrador de la finca, va advertir del perill de l’estructura de l’aparcament soterrat el 29 de maig. L’arquitecta tècnica municipal va comprovar els fets denunciats i va emetre un informe tècnic, amb data del 5 de juny, alertant del «risc imminent de col·lapse estructural» i ordenant que no s’utilitzés el pàrquing fins que no es repari la patologia estructural.

Transcorreguts uns dies, la comunitat interessada no va presentar al·legacions ni va donar compliment al requeriment municipal. Aleshores, per decret del 31 de juliol, es va ordenar als propietaris el cessament de l’ús de la zona d’aparcament de les plantes soterrani, -1, -2 i -3, i la retirada de tots els vehicles estacionats. El termini per avisar tots els usuaris finalitza el divendres 16 d’agost i, tal com apunten fonts municipals, la comunitat de propietaris «encara no s’ha pronunciat sobre les actuacions que duran a terme».

El tancament del pàrquing de l’Alcalde Joan Bertran es produeix mesos després que el pàrquing Colom, al barri del Carrilet, deixés de ser operatiu després d’haver-se detectat «una sèrie de deficiències greus en matèria de seguretat per a les persones i béns», segons van detallar en aquell moment fonts municipals.

Et pot interessar: