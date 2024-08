L'Ajuntament de Reus adjudica la redacció del projecte de 22 noves parcel·les d’horts urbans

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte executiu d’urbanització i la direcció d’obra per adequar 22 noves parcel·les d’horts urbans el solar situat al número 44 del carrer d’Astorga, la riera de l’Escorial, la zona verda del carrer Pere Cavallé Llagostera. Els nous horts complementaran l’oferta actual de 25 parcel·les als barris de Sol i Vista i Immaculada, i a les 10 del barri Gaudí.

El contracte s’emmarca en el projecte de renaturalització i resiliència de la ciutat RENATUReus, finançat amb ajuts europeus Next Generation. En concret, forma part dels treballs previstos per a la renaturalització de la ciutat, tant pel que fa a la zona urbana com dels espais oberts en connexió amb l’entorn rural i natural.

El disseny dels horts haurà d’incloure la delimitació del solar, la preparació el terreny amb terres vegetals adequades per a la plantació, l’equipament per al rec i el processat de les restes vegetals, la preinstal·lació d’enllumenat i clavegueram. S’hi instal·larà una tanca perimetral vegetal arbustiva de baixes necessitats hídriques, que acompanyarà a tot el perímetre naturalitzat, que incorporarà una zona d’ombra amb arbres de fulla caduca, per donar ombra a les zones comunes dels horts.

El contracte s’ha adjudicat a Anna Castellà Fabregat, per un import de 6.081,23 euros (IVA inclòs). La licitació fixa un termini de lliurament del projecte de 5 mesos.

Els horts també tenen un alt valor ambiental per a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics amb l'horta com a protagonista. Destaca també la funció d'educació ambiental, amb activitats destinades a les escoles que permeten als nens i nenes conèixer el món agrari i els principis de l'agricultura ecològica.

