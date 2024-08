La calor i la sequera afecten el Mercat del Camp: hi arriben menys enciams i bledes

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La calor no només afecta les persones: l’horta també se n’està ressentint. El president de l’associació de majoristes del Mercat del Camp, Jordi Escrivà, ha detectat que, arran del canvi climàtic, hi ha una sèrie de productes «més delicats», com els enciams i les bledes, «que cada any se’n fan menys». El responsable de Medi Ambient de la comissió permanent del Baix Camp d’Unió de Pagesos, Ton Crusells, va més enllà: apunta que varietats antigues de tomàquet del territori, com la del Benach, «cada vegada tenen més problemes».

Escrivà explica que la verdura «és el que costa més de produir i es fa malbé de seguida» i, amb la puixant calor, entra «menys gènere perquè els pagesos prefereixen no fer-ne tant o no fer-ne» i, en canvi, apostar per aliments que «aguantin més», com el carabassó o el cogombre. «Es troben que cada any fa més calor, que és un producte que aguanta poc i que al client li costa de comprar, perquè pots comprar un enciam perfecte a les 17 hores i l’endemà ja no el pots vendre», reflexiona.

«Enciams, cols, bledes... Abans es feien molt aquesta sèrie de productes i ara n’hi ha pocs perquè no surten a compte», afegeix. Per la seva banda, Crusells comenta que, amb el canvi climàtic, ja s’estan veient canvis en l’horta. Per exemple, «hem hagut de deixar de fer mongeta tendra a l’estiu, perquè per la calor, li cau la flor, no produeix i no és rendible», i als tomàquets «els han sortit taques negres».

«10 o 15 anys enrere, això era impensable», lamenta. De fet, menciona que, en 20 anys, la superfície d’horta a Catalunya s’ha reduït a la meitat. «A casa nostra, el canvi climàtic i la sequera han afectat molt», assevera, tot recordant que s’estan morint «finques d’avellaners» i que hi ha pagesos «que només pensen a plegar», situació agreujada pels «preus miserables» que es paguen.

El representant dels majoristes del Mercat del Camp apunta que restaurants i hotels compren hortalisses de quarta gamma per a l’elaboració d’amanides, «que no tenen la mateixa qualitat, però aguanten més», i que la imatge es repeteix en el consum particular «perquè si vas a comprar un enciam i fa mala cara, no el compres».

Des d’Unió de Pagesos, Crusells esmenta que cada vegada s’està anant cap a «varietats híbrides» de tomàquet que resisteixin millor i que el canvi climàtic no només es deixa notar a l’estiu, sinó també a l’hivern: «Varietats d’espinac i coliflor no tindran prou fred».

Escrivà assenyala que, avui dia, «la majoria de les coses es fan en hivernacles». Crusells adverteix que, fins i tot en un hivernacle, a ple estiu, «hi farà massa calor» per al conreu d’algunes varietats i tem que «molts cultius es deixin de fer».

Menciona que alguns «ja no es poden fer el carrer perquè es cremen del sol». «Es perdran varietats i es deixaran de conrear segons quins cultius; un dels que està tocat de mort a la zona és l’avellaner», lamenta. «Si continua fent tanta calor, arribarà un moment en què els pagesos es cansaran», tanca Escrivà.

Davant d’aquest escenari, des d’Unió de Pagesos es considera que ja s’hauria d’haver fet anys enrere el projecte per regenerar l’aigua de la depuradora de Reus. «No sabem si el 2027 estarà solucionat el problema del reg i estem el 2024, estem molt desanimats», conclou Crusells.

Et pot interessar: