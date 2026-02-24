Diari Més

JUDICIAL

La jutgessa de la dana demana investigar Carlos Mazón

Eleva al TSJCV una exposició raonada contra l’expresident

El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, a la comissió d'investigació del Congrés

El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, a la comissió d'investigació del Congrés

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

La jutgessa que investiga la gestió de la dana al País Valencià ha acordat elevar a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposició raonada contra l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón. 

Mazón està aforat perquè encara manté la seva acta de diputat a les Corts valencianes, així que la jutgessa demana al tribunal superior que l’investigui. En la causa sobre la gestió de la dana ja està investigada l’exconsellera d’Emergències Salomé Pradas.

tracking