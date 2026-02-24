JUDICIAL
La jutgessa de la dana demana investigar Carlos Mazón
Eleva al TSJCV una exposició raonada contra l’expresident
La jutgessa que investiga la gestió de la dana al País Valencià ha acordat elevar a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposició raonada contra l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón.
Mazón està aforat perquè encara manté la seva acta de diputat a les Corts valencianes, així que la jutgessa demana al tribunal superior que l’investigui. En la causa sobre la gestió de la dana ja està investigada l’exconsellera d’Emergències Salomé Pradas.