L’Oficina de Captació de Fons de Reus, a l’espera d’un «professional per liderar-la»

El complex de la Hispània es finançarà parcialment amb Next Generation, per als pisos socials.Tjerk van der Meulen

Sergi Peralta Moreno

Un dels primers anuncis que va pronunciar el nou equip de govern amb la inauguració del mandat va ser la creació d’una Oficina de Captació de Fons que, amb el tercer tinent d’alcaldessa, Daniel Rubio, al capdavant, s’encarregaria de contactar amb administracions superiors i buscar recursos, finançament i línies d’ajuts que permetin subvencionar els projectes de ciutat.

Segons ha pogut saber Diari Més, en aquests moments s’està buscant «un professional per liderar-la», presumiblement, al costat de l’edil. «El procés de selecció està obert», apunten fonts municipals. El tècnic especialitzat en captació de fons tindrà tasques com la identificació d’oportunitats de finançament o la redacció de propostes.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, en la presentació del nou cartipàs, va explicar que, amb l’eina, «volíem demostrar la voluntat de tot el govern de treballar activament en aquesta captació de fons, que s’hi està treballant, però creiem que s’ha de potenciar» per tal d’afrontar els «reptes que ens venen», com la nova mobilitat o les polítiques d’habitatge.

Preguntada l’oposició al respecte, el grup municipal de Vox opina que l’Oficina de Captació de Fons pot ser «una oportunitat important per al finançament de futurs projectes a la nostra ciutat». «Esperem que l’equip de govern la gestioni adequadament i no l’utilitzi com una guingueta per col·locar els seus afins», afegeix el partit.

Per la seva banda, el regidor no adscrit José Ruiz apunta que, «en principi, no és una mala idea perquè es tracta de buscar un finançament extern, sempre dins dels organismes públics», però considera que «Reus ara mateix necessita millorar molt altres serveis», com poden ser la neteja o l’accés a l’habitatge. «La idea no és dolenta, sempre que pugui ser participativa per part de la ciutadania i dels regidors que no estem a govern», conclou. La resta de grups, al tancament d’aquesta edició, no s’ha pronunciat.

Més de 10 MEUR en curs

L’Ajuntament de Reus ja ha executat o té en marxa múltiples projectes que s’han finançat amb diners provinents d’altres administracions. Per exemple, en aquests moments, té en curs diverses iniciatives que compten amb subvencions dels fons Next Generation, com el desplegament de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i l’impuls de la mobilitat sostenible (4,7 milions d’euros), el RENATUReus (4 milions), la construcció d’habitatge social a la Hispània (2,09 milions) i el desenvolupament de la comunitat energètica del polígon Agro-Reus (1,99 milions). També s’espera l’ajut per als entorns residencials del barri Fortuny (1,2 milions).