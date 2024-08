L’autobús d’El Tomb per apropar turistes de la costa a Reus comença a circular a mig gas

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tomb de Reus va materialitzar ahir un dels seus somnis: apropar cap a Reus els turistes que estiuegen a la costa. Per primera vegada, a la tarda, es va activar el servei d’un autobús, d’ús gratuït, que es va aturar en tres hotels de Salou perquè els viatgers que volguessin conèixer la capital del Baix Camp poguessin fer-ho còmodament.

En arribar a la plaça del Nen de les Oques, tres persones, una família provinent de Madrid, va baixar del vehicle. «Venim a conèixer les cases, el modernisme, la història de Gaudí i els comerços de Reus, que tenen molta fama», explicava María Armenteros a Diari Més. «Fa gairebé trenta anys que vinc a Catalunya, però mai no havia visitat Reus», afegí. També valorà que la proposta d’El Tomb és «genial, una forma de visitar Reus molt còmoda».

Víctor Perales, membre del consell directiu d’El Tomb de Reus, explica que fa temps que es va proposar «que hi hagués un autobús que portés turistes cap a Reus». «Fora d’aquí és molt normal», expressa. «Nosaltres veiem el centre de Reus com un centre comercial a cel obert i, a tocar, tenim un munt de turistes», continua. Amb l’opció sobre la taula, es va activar la prova pilot, que continuarà els dimecres 28 d’agost i 4 de setembre. La difusió de la campanya va començar dilluns i, per als següents viatges, es vol intentar parar en més hotels.