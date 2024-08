L’Ajuntament de Reus invertirà 400.000 euros en les instal·lacions tèrmiques de 6 escoles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus continua amb la implementació del Pla director de reposició i millores a les escoles de la ciutat, i ha aprovat el projecte executiu per a la renovació de les instal·lacions tèrmiques en sis escoles de la ciutat. Les actuacions comportaran la inversió de 39 9,725,61 euros (IVA inclòs).

Les obres s’executaran per fases. La primera, preveu actuar a les escoles Rubió i Ors, Cèlia Artiga, Misericòrdia i Eduard Toda, amb un pressupost de 223.850,97 euros (IVA inclòs). L’altra, a les escoles General Prim i Marià Fortuny, amb un pressupost de 175.874,64 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament publicarà en breu la licitació del contracte d’obres per a l’execució de la primera fase.

En aquests centres escolars, existeixen calderes, algunes de gas natural i algunes de gasoil que daten de l’any 1989. Actualment ja no es troben recanvis per les seves reparacions i es necessari substituir-les ja que també han arribat al final de la seva vida útil. El servei de manteniment de les instal·lacions de producció de calefacció i ACS d’aquestes sales de producció, dona coneixement de freqüents averies greus. En la gran part de les escoles hi ha mòduls de calderes que no funcionen i també hi ha elements dels circuits primari i secundari que es troben sense funcionar, malmesos o directament arrencats del sistema de producció.

L’acord d’aprovació del projecte preveu també la declaració d’urgència de la tramitació de l’expedient, per raons d’interès públic. El projecte contempla un termini d’execució de les obres aproximat d’un mes per a les actuacions a realitzar en cada escola. El termini s’inicia a partir de la formalització del contracte.

Pilar López, regidora d'Educació i Ciutadania, afirma que «des del Govern de Reus duem a terme una escolta activa per tot allò que preocupa a la ciutadania, i l'estat dels centres educatius és una de les nostres prioritats. D'aquí que desenvolupem accions com un pla de xoc de pintura o aquest projecte d'instal·lacions tèrmiques a diverses escoles de la ciutat».

Et pot interessar