L’Escola d’Oficis de Reus va prenent forma: tallers de cuina, indústria i informàtica

L’històric Vapor Vell està a punt de viure una rentada de cara. L’Ajuntament de Reus ja té enllestit el projecte bàsic i executiu corresponent a les obres de consolidació de l’edifici i a la reforma del seu interior perquè pugui esdevenir la seu de la nova Escola d’Oficis.

La intervenció es dividirà en tres fases —treballar en l’envolupant, les fusteries i la impermeabilitat, preparar l’espai per a les aules i equipar-les— i permetrà garantir la conservació de l’immoble i l’adaptació als nous usos. En concret, es proposa que el Vapor Vell tingui tallers de cuina, del sector industrial, d’informàtica i una sala o un laboratori polivalent.

A més, es projecta una nova entrada des del carrer de Sant Serapi, així com la construcció d’una nova escala. El programa definitiu s’adaptarà segons la disponibilitat pressupostària i les directrius del consistori. Després de l’estiu, està previst dur a terme una prova pilot amb el Gremi de Constructors del Baix Camp.

Les instal·lacions formatives es dividiran entre la planta baixa, amb la recepció, un magatzem, un espai administratiu, una sala polivalent, un bar i una zona de lavabos, i el primer pis, amb les aules i els tallers. La part destinada a la família professional de l’hostaleria i el turisme, que inclou activitats de cuina, càtering i pastisseria, tindrà unes dimensions d’uns 135 metres quadrats (m2).

Un segon taller, de caràcter industrial i lleugerament més gran (150 m2), estarà destinat a formacions com la instal·lació i el manteniment, la fabricació mecànica, l’electricitat i l’electrònica. El taller d’informàtica permetrà obtenir certificats professionals d’informàtica i comunicacions, així com de planificació de fusteria i moble i d’instal·lació i moblament.

A més, hi haurà un laboratori polivalent que podria servir com a aula de simulador, de suport als tallers o per acollir jornades o xerrades. El termini d’execució de la intervenció per adequar aquests espais per a l’Escola d’Oficis, la fase 2, serà d’uns nou mesos. El pressupost calculat per a la intervenció és de 948.465,46 euros (IVA inclòs). Tenint en compte els altres treballs que s’hauran de completar, es preveu que la inversió superi el milió d’euros, si bé es va comentar que es finançaria parcialment amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Amb relació amb el disseny de la nau, es volia que fos un espai molt lluminós i ampli. Les noves obertures que hi haurà permetran col·locar vidres que ofereixin millors prestacions acústiques i tèrmiques, cosa que permetrà el confort dels usuaris de les instal·lacions i reduir el consum energètic a l’hora de climatitzar les estances. Més enllà de les funcions formatives, està previst que més dependències municipals puguin ocupar el Vapor Vell.

Cal recordar que es considera que l’edifici municipal del Vapor Vell, catalogat dins de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, necessita «urgentment» ser objecte d’obres de manteniment i d’adequació, sobretot de la coberta i d’algunes parts interiors. Construït a finals del segle XIX, és un dels vestigis més representatius de la revolució industrial a Reus. El 2014, ja s’hi va eliminar un fals sostre per recuperar les voltes originals i es van renovar les instal·lacions elèctriques i els accessos.