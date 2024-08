El Gaudí Centre i l’Institut Pere Mata, els més visitats durant el primer semestre de l’any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gaudí Centre i el pavelló dels distingits de l’Institut Pere Mata mantenen la tendència de visitants individuals a l’alça i es consoliden com els equipaments turístics municipals més atractius de Reus durant el primer semestre de l’any.

Les dades estadístiques dels equipaments que gestiona l'Agència Reus Promoció, des de la regidoria de Projecció de Ciutat, i les consultes a l'Oficina de Turisme de Reus mostren un creixement generalitzat focalitzat, especialment, en el Gaudí Centre i el Pere Mata.

En aquest sentit, el Gaudí Centre ha registrat un augment del nombre de visitants en aquest primer semestre del 2024 (1 gener - 30 juny) respecte del mateix període del 2023. Concretament, han vingut al voltant de 3.400 visitants més, el que representa un increment del 15%. D’aquesta manera, ha assolit la xifra de 26.059 visitants durant aquest període.

En aquests sis primers mesos han vingut uns 2.900 turistes estrangers més que l’any passat en aquest mateix període, el que representa un increment del 36%. Les quatre principals procedències més habituals també han augmentat: francesos (+1.335), alemanys (+315), anglesos (+235) i neerlandesos (+160). Cal destacar que aquest augment es va notar, especialment, els mesos de març, abril i maig.

A nivell de procedència catalana, destaca l’increment de la província de Barcelona, amb 3.333 visitants (un 29% més), seguida de la de Tarragona, que pateix un lleuger descens amb un 5% menys. Pel que fa a la procedència d’arreu d’Espanya, els valencians són els més nombrosos, amb 1.440, el que suposa un augment del 9% respecte a l’any passat. Els segueixen, en aquest ordre, els madrilenys, bascos i andalusos.

Pel que fa a la tipologia de visitants del Gaudí Centre, apuntar que del total de visitants, un 56% són individuals i, el 44% restant, corresponen a grups organitzats (escoles, grups generals, Imserso...).

Quant a l’Institut Pere Mata, aquest equipament ha registrat un increment del 8,5% de visitants individuals (+353). Augmenten els visitants espanyols en un 53% (+378) i els internacionals en un 89% (+264) i s’arriba a la xifra de 4.545 visitants individuals durant el primer semestre de l’any.

El públic català principal continua sent el barceloní, tot i que ha patit una lleugera baixada, seguit del tarragoní, que també descendeix. En canvi, ha pujat el públic lleidatà i gironí. En l’àmbit de l’Estat espanyol, les principals procedències també augmenten: els valencians, els madrilenys, els aragonesos i els bascos. Finalment, quant a visitants internacionals, creixen els francesos, els alemanys, els holandesos, els anglesos i els italians, que conformen el grup de principals procedències.

En paraules de Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, «Reus té un dels conjunts modernistes més importants d’Europa, i per aquest motiu, el modernisme és una de les nostres línies estratègiques i és el nostre principal atractiu per atraure visitants a la ciutat. Les xifres positives de visites a l’Institut Pere Mata i al Gaudí Centre certifiquen la bona feina que s’ha fet en aquest àmbit i ens animen a seguir avançant en aquesta direcció per aconseguir un creixement sostingut i sostenible de visitants a la ciutat».

Altres equipaments

La resta d’equipaments gestionats per l’Agència Reus Promoció tenen un comportament irregular. Mentre, el campanar de l’Església de Sant Pere pateix una lleugera davallada respecte al primer semestre de l’any passat: 94 visitants menys, un 5% menys.

L’Estació Enològica millora resultats (5%), segurament gràcies als exitosos Tasts Vinaris que es van organitzar aquest any durant la Nit dels Museus, així com algunes de les accions dutes a terme per a la promoció del Vermut Rosé durant la Festa de les Roses, entre d’altres.

La Ruta Modernista es manté pràcticament igual que en el primer semestre de l’any passat.

