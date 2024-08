L'Ajuntament compra el primer pis a través del dret de tanteig i retracte per a lloguer social

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, a través del Servei d'Habitatge, ha comprat el primer pis mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte destinat a lloguer social, en el marc del Protocol d'adquisició d'habitatges recentment aprovat, que fixa els passos a seguir per fer efectiva la compra, així com els criteris, els topalls i les característiques a l'hora d'adquirir un pis.

La regidora d'Habitatge, Anabel Martínez Serrano, que ha signat la compravenda aquest matí, destaca la importància d'aquesta primera adquisició: «Som una ciutat tensada i necessitem posar a disposició de les famílies un habitatge de lloguer assequible. El fet que ara disposem d'un protocol facilita l'agilització dels tràmits per incrementar el nostre parc d'habitatge. A més, la via de tanteig i retracte és exprés: des que la Generalitat resol el dret de tanteig de l'habitatge a favor de l'ajuntament fins que inscrius el pis al registre, no poden passar més de tres mesos».

L'habitatge adquirit, de 85 m² i una superfície útil estimada de 70 m², té 3 habitacions (2 dobles i 1 simple), 1 bany i 1 balcó annex a la sala d'estar-menjador.

Ara es preveu que, després de fer les reformes necessàries, hi pugui viure una família en situació de vulnerabilitat.

El mètode d'adquisició és el tanteig i retracte, és a dir, el dret d'adquisició preferent a favor de l'administració pública, d'immobles propietat d'entitats bancàries o de fons d'inversió, que provenen de processos d'execució hipotecària, per destinar-los a lloguer social.

El topall del preu de compra dels habitatges és de 100.000 euros, i un topall de 30.000 euros per obres de rehabilitació.

