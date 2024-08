Cent trenta-dos infants de Reus es queden sense plaça pública d’escola bressol per al curs vinent

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

576 nens i nenes comptaran amb una plaça a les escoles bressol públiques de la ciutat de Reus, repartits entre els sis centres municipals més la llar d’infants El Barrufet, que pertany a la Generalitat. No obstant això, en la preinscripció, un total de 132 nens i nenes es van quedar sense plaça en una escola bressol pública, segons dades de l’Ajuntament de Reus.

Les xifres coincideixen en un moment en què llars d’infants estan tancant. Per un costat, el passat divendres 26 de juliol va ser l’últim dia d’activitat de l’escola concertada Maria Assumpció Cuadrada. Aquesta era gestionada per la Creu Roja i es va intentar municipalitzar per a salvar la seva activitat després de patir una davallada continuada en les inscripcions, però no va ser possible finalment.

Els Vailets

Això no obstant, Maria Assumpció Cuadrada no és l’únic centre que tanca. També ha estat el cas de l’escola bressol privada Els Vailets, que després de 12 anys tanca les portes. «A les escoles municipals, ara mateix alguns cursos són gratuïts i tenim molt pocs nens. Tenint una capacitat de 27 alumnes, només en teníem 13, i hi havia molt poques matrícules per a l’any vinent», explica Marta Martínez, sòcia fundadora del centre.

A més, explica que aquesta reducció de les inscripcions s’ha vist des de la pandèmia fins ara: «Ja vam notar moltíssim la caiguda aleshores, però la gratuïtat a les municipals fa que no puguem competir. Així que entre pagar lloguer, quota d’autònom i tot, la situació es fa insostenible».

Martínez assegura que, personalment, aquest escenari és «horrible». «He dedicat aquí la meva vida durant aquests anys i és una feina que m’agrada molt. Són moltes hores d’esforç darrere i ens passàvem aquí tot el dia. És molt dur, però diuen que quan es tanca una porta, s’obre una finestra», comenta amb un lleuger optimisme.

La decisió ha estat dura, però ja es va prendre el passat mes de febrer, quan es va veure que no es podia allargar més. «Vam reunir totes les famílies per comunicar-ho el febrer, així també el març ja podien fer la prematrícula a altres escoles. Va ser molt dur», reconeix la treballadora dels Vailets, tot i que assegura, convençuda, que la feina d’aquests últims 12 anys «està ben feta».

A més, Martínez comparteix la reflexió de les famílies dels alumnes de l’escola Maria Assumpció Cuadrada, en el fet que «és una pena perdre aquests centres que estan integrats a la ciutat. Estic segura que el barri ho notarà molt».

L’Ametller

Davant d’aquesta situació i la falta de places públiques d’escola bressol a la ciutat, l’Ajuntament de Reus assegura que reforça l’aposta «per ampliar l’oferta d’EBM municipals amb una nova escola bressol al costat de l’escola Eduard Toda», de 134 places.

Aquest projecte ja es va anunciar el passat mes de novembre i fa poques setmanes va sortir a licitació la redacció del projecte. A més, cal destacar que els alumnes de l’escola Eduard Toda van ser els encarregats d’escollir el nom del centre després d’organitzar una votació amb tres candidats, en què l’Ametller va ser el guanyador amb diferència.

El model d’escola bressol de la ciutat

Tant des de l’entorn de Maria Assumpció Cuadrada com de Vailets apunten que és negatiu per a la ciutadania perdre escoles bressol que estan integrades en la ciutat. Segons defensen, aquestes llars d’infants localitzades al centre urbanístic faciliten l’accessibilitat i la conciliació familiar, a diferència de les que estan situades en les zones perifèriques de la ciutat.

Et pot interessar