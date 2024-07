La llar d’infants de Reus que tanca les portes després de més de 40 anys d’història

L’escola Maria Assumpció Cuadrada tanca avui definitivament les portes després de més de 40 anys d’història i servei. El centre, situat al carrer d’en Sardà, a prop de Riera de Miró, era de titularitat concertada i gestionada des dels seus inicis per la Creu Roja.

Segons fonts de la institució, el tancament és degut a «un descens de matriculacions a la llar d’infants». Aquest seria provocat per «la gratuïtat establerta en el curs I2 en altres centres per part de la Generalitat i d’un descens notable de la natalitat en els darrers anys».

L’última bala

No obstant això, la direcció del centre va intentar en un primer moment salvar la seva activitat i evitar el tancament. Per aquest motiu, van recórrer a l’Ajuntament de Reus. Actualment, el consistori treballa en l’ampliació de les llars d’infants municipals i, per exemple, actualment treballa en la creació d’una nova escola bressol al costat de l’escola Eduard Toda.

Per tant, no era desencertat plantejar que l’escola passés a titularitat municipal. Des de l’Ajuntament confirmen que hi va haver la voluntat de portar-ho endavant i, fins i tot, es van reunir amb l’equip directiu del centre i la Creu Roja per abordar la possibilitat que el centre fos, finalment, cedit a les mans de l’Ajuntament.

Així i tot, fonts del consistori expliquen al Diari Més que en l’últim moment es va haver de descartar aquesta opció per «problemes jurídics». «El motiu és que, si haguéssim fet aquest procés, qualsevol altre centre concertat o privat de la ciutat podria haver denunciat el fet de per què ho fem amb aquest en concret i no amb un altre. Per tant, això implica que s’hauria de fer un concurs públic en el qual es poguessin presentar tots i escollir un. Aleshores, vam considerar que no valia la pena», argumenten des del consistori.

Una pèrdua important

Des de l’AMPA del centre lamenten profundament aquest desenllaç. «És una pena molt gran, perquè és un perfil de llar que cada cop és menys comú de veure. Parlem d’una escola situada al centre de la ciutat, la qual cosa facilita la conciliació i el suport familiar per la seva accessibilitat i proximitat. Per exemple, els avis ho tenen fàcil per anar a passar a buscar els nens a l’escola. És molt diferent si aquesta està situada en un radi més perifèric del municipi», reflexionen des de l’associació.

A més, des de l’entitat també reivindiquen la importància històrica del centre, ja que «fa 40 anys aquest centre va donar una solució a totes aquelles famílies que, per manca de recursos, no podien accedir a una llar d’infants. És una llàstima que es perdi aquest llegat». Per un altre costat, des de les famílies també assenyalen que ha estat un greuge, especialment per aquelles que el curs vinent matricularan als seus fills a I2.

«Els que passaven ja a l’escola no hi ha problema, però clar, les altres famílies han hagut de reaccionar de pressa per buscar un altre centre». A la vegada, agraeixen que des de la direcció del centre van empènyer a la Creu Roja perquè comuniqués com més aviat millor el tancament del centre i, davant d’aquesta situació inesperada, donar el marge més gran possible a les famílies.

A més, per compensar aquesta situació no desitjada, l’Ajuntament de Reus va decidir atorgar a les famílies afectades 20 punts extra en el procés de preinscripció en les escoles bressol. Així i tot, aquest avantatge no ha estat suficient perquè finalment tots els infants fossin col·locats en altres llars d’infants pel curs escolar 2024-2025.