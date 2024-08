Més de 20.000 persones suporten la calor a les Piscines Municipals de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Piscines Municipals van inaugurar la temporada d’estiu el 19 de juny. En un mes i mig —entre l’obertura i el 29 de juliol—, unes 23.000 persones han optat per refrescar-se a les instal·lacions del Parc dels Capellans, tenint en compte tant qui ha comprat l’entrada a taquilla com els propietaris de passis —s’han tret 201 abonaments de temporada— i els grups organitzats. «Estem molt contents amb com està anant la temporada i, comparant les xifres amb les del mateix període de l’any passat, estem gairebé 2.000 usuaris per damunt», valora el regidor de Salut i Esport, Enrique Martín.

L’edil assenyala que, en el present estiu, s’està aconseguint «obrir les piscines a un públic més ampli i que la gent realment conegui les instal·lacions que tenim», ja que té la sensació que, «per a una part de la ciutadania, són una mica desconegudes», en referència al fet que, més enllà de l’aigua, hi ha espais de gespa i d’ombra que són «molt agradables amb la calor que està fent aquests dies».

«Les piscines són per a tothom, tant per a la gent gran i les famílies com per als joves, que també tenen un espai aquí on poder gaudir amb tranquil·litat i seguretat», afegeix Martín. Així mateix, s’ha mantingut el reforç del servei de socorrisme que es va aplicar l’últim estiu i encara es millorarà més la seguretat per «intentar minimitzar els riscos» davant d’alguna possible incidència. «Per tant, considerem que són unes piscines segures», expressa l’edil.

Enguany, s’ha decidit allargar la temporada de bany una setmana més. Les Piscines Municipals no tancaran portes fins al 8 de setembre i l’any passat ho va fer el dia 3. El regidor de Salut i Esport explica que la decisió es va prendre al·legant dues qüestions. En primer lloc, perquè «els estius cada vegada duren més i les piscines són un perfecte refugi climàtic que està a l’abast de tothom, amb preus populars, i, a més, qualsevol pot venir i passar una bona estona».

D’altra banda, el curs escolar començarà el 9 de setembre. Amb les temperatures càlides estenent-se més enllà del trienni conformat per juny, juliol i agost, Martín apunta que «en funció de com evolucioni tot plegat, haurem de contemplar possibilitats» d’allargar encara més la temporada, si bé, a banda de la calor, també s’haurà de tenir en compte «com funciona el final de l’estiu».

A banda de l’ús habitual, a les instal·lacions del Parc dels Capellans accedeixen grups d’aiguagim, d’entitats i de diferents esplais. A més, han pogut gaudir de les piscines els participants de la cursa nocturna Reus-Prades-Reus i de la nocturna de Sant Jaume, així com s’hi va celebrar una festa aquàtica amb el Mulla’t.