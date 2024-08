Aigües de Reus du a terme 6.390 actuacions contra paneroles i rosegadors en dos mesos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, a través de l'empresa municipal Aigües de Reus, ha intensificat aquest estiu els tractaments que es duen a terme per al control de les plagues d’insectes (paneroles, mosquits, vespes, etc) i rosegadors.

Des de principi de juny i fins a final de juliol, s’han fet intervencions contra rosegadors en 2.824 punts de la ciutat, i en 3.566 punts contra paneroles i altres insectes. Un número d’accions i tractaments que és el més alt fins a la data, amb la consegüent inversió més elevada de la història.

Aquest pla de tractaments obeeix a un contracte que va entrar en vigor el passat mes de juny i que es mantindrà vigent de manera anual durant un mínim de tres anys. El nou contracte contempla que els tractaments preventius i correctius es dupliquin en la majoria de barris de la ciutat i, especialment, als parcs i jardins del municipi, i en aquelles zones on hi ha més presència de plagues.

Fruit d’aquesta nova línia de treball, en els dos primers mesos de contracte ja s’han fet en alguns barris fins a 1.783 actuacions mensuals contra paneroles i 1.412 contra rosegadors. Cal tenir en compte que, en tota la ciutat, al llarg d’un any, s’hi faran 16.954 actuacions contra rosegadors, quan en l’anterior contracte eren 3.866 (un increment del 78%). En el cas de les paneroles les intervencions en punts concrets de tota la ciutat passaran de 14.254 a 21.396, és a dir, un 34% més.

«Estem fent un important esforç per a controlar les plagues, però possiblement encara és aviat per fer-ne un balanç. Dos mesos encara és poc temps», afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. Tot i això, alguns indicis i fets puntuals fan pensar que el pla de tractaments està funcionant. «Ens comencen a arribar notificacions ciutadanes de presència de paneroles mortes al carrer, la qual cosa fa pensar que el sistema és eficient i que aquests insectes surten moribunds de les clavegueres, que és on s’intervé principalment», afegeix el regidor.

En aquest sentit, el contracte en vigor ja preveu la retirada dels insectes i rosegadors de la via pública, alhora que Aigües de Reus manté vies de coordinació amb el servei de neteja municipal.

Aigües de Reus espera que aquesta intensificació dels controls pugui mantenir estables les poblacions d’insectes i de rosegadors a la ciutat, malgrat que les circumstàncies climàtiques adverses dels darrers anys han fet que les plagues tinguin l’ambient que els és més propici per proliferar.

Malgrat això, Aigües de Reus vol precisar que la desaparició absoluta dels rosegadors o dels insectes és una quimera, i que l’administració tan sols pot garantir un control de la seva població.

Nous canals de comunicació

Una altra de les novetats del contracte que va entrar en vigor fa dos mesos ha estat l’entrada en servei de nous canals de comunicació que permeten una notificació més àgil i eficient de les incidències per part de la ciutadania i, consegüentment, una major agilitat en els tractaments correctius un cop es té notícia de l’existència de plagues a la via pública.

Dels nous canals de comunicació, ha estat el telèfon gratuït 900 104 415 el que ha tingut una millor acceptació. Un 64,52% per cent de les comunicacions ciutadanes que s’han rebut han arribat per via telefònica. En menor mesura, les notificacions han estat emeses via correu electrònic: controlplagues@aiguesdereus.cat així com mitjançant el web.

