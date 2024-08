La reforma del barri Fortuny de Reus costarà entre 1.400 i 4.200 euros als propietaris

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va tancar ahir dimecres 31 de juliol l’acord del projecte de rehabilitació d’habitatges amb nou de les deu comunitats de propietaris del barri Fortuny implicades. En l’acte celebrat s’han lliurat els projectes bàsics executius a les comunitats i que tindrà, com a principals objectius la millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitat. En total, l’actuació en els nou blocs suposa una inversió de 3.759.735 euros.

Aquest pressupost està repartit entre la subvenció dels fons europeus Next Generation per la millora de l’eficiència energètica, l’Ajuntament de Reus i els particulars. Pel que fa al consistori, aportarà un total d’1,3 milions d’euros que recull el Pla d’Inversions 2024. Per la seva part, els veïns hauran de pagar entre 1.440 i 1.650 euros, en cas de només fer la primera fase d’eficiència energètica, o entre 3.600 i 4.200 euros, en cas de fer les dues fases d’eficiència energètica i accessibilitat. En total, de les nou comunitats vuit duran a terme les dues fases i una tan sols la primera. La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, assegura que han tingut en compte «el perfil socioeconòmic de la població del barri» i, per aquest motiu, el pagament per part de les comunitats de veïns es farà de manera mensual durant cinc o set anys.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, afirma que «el barri Fortuny és una icona de la nostra ciutat i que el que es vol fer són actuacions urbanístiques acompanyades d’altres de socials i econòmiques, per fer una posada al dia del barri al segle XXI». Per la seva banda, la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, remarca que des del consistori han treballat per «facilitar a les comunitats a accedir a unes subvencions a les quals no són fàcils d’arribar». En aquest sentit, l’Ajuntament actuarà com a agent rehabilitador de forma delegada pels propietaris. Per tant, el consistori assumirà la responsabilitat de gestionar les subvencions, contractació i execució de les obres.

A més, la regidora d’Habitatge comenta que s’ha triat el barri Fortuny per diversos motius tècnics com el deteriorament urbanístic, l’envelliment de la població o l’absència d’ascensors. «A més, un punt que ens ha fet decantar molt amb aquest barri és l’encaix que fa amb els projectes que tenim de creixement cap a la zona sud de la nostra ciutat», apunta Martínez.

La reforma

La reforma consistirà en dues fases. La primera, dedicada a l’eficiència energètica i per la qual s’han aconseguit les subvencions dels fons Next Generation. Amb aquesta es busca aconseguir augmentar el nivell d’eficiència entre un 30 i un 45%. Per un altre costat, la segona fase se centra en l’accessibilitat i l’habitabilitat de l’edifici, ja que preveu la instal·lació d’un ascensor exterior per cadascuna de les escales dels edificis. Pel que fa a terminis d’obres, des del consistori no s’atreveixen a posar dates exactes. No obstant això, calculen que la reforma no estarà completada abans de l’any 2026.

El barri Fortuny treballa la fortalesa comunitària A part de les reformes dels edificis, el barri Fortuny forma part del projecte ‘Barris amb futur’ que preveu diverses actuacions urbanístiques. En aquest projecte hi col·laboren tant l’Ajuntament de Reus com la Generalitat de Catalunya. Durant aquest any 2024, ambdues administracions treballen en l’elaboració d’una diagnosi sobre quines són les necessitats del barri i les línies a seguir, per posteriorment elaborar un projecte tècnic.

