El CSIF aposta per esprais de pebre i pistoles Tàser per frenar la delinqüència de Mas Pellicer

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia l'augment exponencial de la criminalitat i conflictivitat en el barri de Mas Pellicer de Reus. En els últims mesos, el barri ha experimentat una greu deterioració en termes de seguretat i vandalisme, amb múltiples tirotejos i casos de cotxes incendiats, generant una sensació generalitzada de desprotecció entre els veïns.

La situació en Mas Pellicer ha arribat a un punt crític, obligant la Guàrdia Urbana a desplegar un mínim de dues patrulles o fins i tot tots els efectius disponibles cada vegada que es requereix intervindre en la zona.

El sindicat ha ressaltat la urgència d'implementar un pla d'actuació en matèria de seguretat i la imperiosa necessitat d'augmentar el nombre d'efectius i dotar de més mitjans materials per a enfrontar la creixent perillositat del barri. Entre les sol·licituds del sindicat es troben la provisió d'esprais de pebre i pistoles Tàser per als agents, així com la instal·lació de càmeres de videovigilància que contribueixin a la prevenció i control d'actes delictius.

A més, CSIF insisteix en la importància de mantindre un canal de comunicació obert i accessible amb l'alcaldessa de Reus per a abordar de manera efectiva aquests problemes i subratlla la necessitat d'una col·laboració estreta a nivell sindical per a garantir la seguretat dels agents i la protecció de la comunitat.

«És essencial que es prenguen mesures immediates per a enfortir la seguretat en Mas Pellicer. La situació actual no sols posa en risc als nostres agents, sinó també als residents del barri. Necessitem més recursos i un suport constant de les autoritats municipals per a revertir aquesta tendència d'inseguretat», declaren des de CSIF.

CSIF sol·licita que s'implementen les mesures necessàries per a revertir la situació actual.

