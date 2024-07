Reus inverteix 87.000 euros en la millora dels camins municipals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus està duent a terme diverses actuacions als camins municipals per tal de millorar la mobilitat i la seguretat d’aquestes vies. Els treballs suposaran una inversió d’uns 87.000 euros i les obres han començat aquesta mateixa setmana.

El regidor responsable de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha explicat que aquestes actuacions «responen a la voluntat del Govern municipal de millorar i mantenir en bon estat la xarxa de camins del terme, per tal de preservar el patrimoni natural i garantir-ne l'accessibilitat en les millors condicions tant dels veïns i els agricultors com de la ciutadania que utilitza la xarxa d'itineraris verds per a la pràctica esportiva».

En concret, es netejarà el camí de les Puntes, del Burgaret, del Mas de la Sena (en el tram del barranc del cementiri fins al camí del Burgaret), de la Creu, del Mas del Blasi (zona Aigüesverds), de Monterols i el camí Vell de Riudoms.

D’altra banda, es portarà a terme el desbrossat dels camins de la zona de la partida del Burgar, camí del Burgar, camí de la Selva a Salou, camí de les Alzines, camí de les Senalletes, camí de Valls, camí de les Aixemoreres i el lateral de la C-14.

El calendari per enguany també inclou les actuacions de millora dels camins de l’entorn de la zona del cementiri per Tots Sants i totes aquelles accions que siguin necessàries als camins del terme degut a imprevistos meteorològics que es puguin produir al llarg de 2024.

Et pot interessar