La 1a Cursa de la Coia implicarà a totes les entitats de Reus

La primera edició de la Cursa de la Coia tindrà lloc el 8 de setembre en un format festiu que implicarà a totes les entitats de la ciutat, amb la voluntat d’esdevenir un acte previ a les festes de Misericòrdia.

Aquesta tindrà un recorregut de 5 quilòmetres i visitarà les seus de les diferents associacions. «Ara estem acabant d’enllaçar com serà la col·laboració per part de les entitats. L’objectiu és que dinamitzin la cursa i que mentre la gent va corrent passin coses, així que va destinat tant als que volen guanyar com els que volen passar-ho bé», explica Oriol Ciurana, cap de colla dels Xiquets de Reus, entitat organitzadora junt amb les regidories de Cultura i Esport de l’Ajuntament de Reus.

Per la seva banda, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, assegura que és «una cursa molt especial» perquè sorgeix amb la voluntat d’oferir un acte esportiu durant les festes de Misericòrdia, fusionat a la vegada amb la cultura tradicional de la ciutat. Per la seva banda, el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, afirma que «l’esport és una manera de fer salut» i, per tant, estan alineats amb una proposta «original com la que han impulsat des dels Xiquets de Reus».

Els interessats ja es poden registrar a través de la pàgina web dels Xiquets de Reus que han imposat un topall de 400 participants que esperen omplir.

