La Comunalitat urbana del sud de Reus proposa «reobrir» el Giny i crear un festival d’arts

Un dels eixos de treball de la Comunalitat Reus Sud és la sobirania cultural. «És una de les sobiranies que volem potenciar aquest any», es comentava en el marc de la Festa de les SobiraniESS, celebrada el passat juny. Dit i fet. L’entitat planteja «recuperar un espai municipal en desús». «En aquest cas, estem parlant del Giny», explica Olga San Felipe, de la cooperativa Icària i tècnica de la línia cultural de la comunalitat. El Giny, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, era un equipament de formació i recerca entorn de les arts gestuals. La seva activitat ha disminuït progressivament amb el pas del temps i, avui dia, se’n fa ús de forma puntual.

San Felipe detalla que la idea és «reobrir» l’edifici «amb una gestió publicocomunitària», és a dir, «que realment l’espai no deixi de ser de l’Ajuntament, la titularitat seria municipal, però la gestió seria des de la comunitat». Això implicaria «obrir-lo al barri, a la gent; tornar a fer-hi circ, teatre, que es torni a omplir de vida», valora la tècnica.

San Felipe assenyala que, en l’actualitat, «costa molt que un artista trobi un lloc on preparar les seves obres». El Giny, equipat i amb disponibilitat d’una sala gran, aules i vestuaris, «val la pena aprofitar-lo, s’hi poden fer moltes coses». Representacions, classes, tallers, assajos i residències són només exemples de les activitats que podrien tenir-hi lloc, segons cita. «Crec que seria un espai molt multidisciplinari i ampli en usos, és molt interessant», considera la representant de la cooperativa Icària, activadora responsable de la línia de sobirania cultural.

Crear un festival comunitari

La Comunalitat Reus Sud, fins i tot, vincula el Giny amb un altre dels seus projectes estrella: la creació d’un festival d’arts comunitàries. «Aquí, al sud de Reus, hi ha molt poca gent que se senti interpel·lada per la Festa Major o per les diverses expressions culturals que passen al centre, és com que no se senten que pertanyin a la ciutat», reflexiona San Felipe. El Centre de les Arts Gestuals i del Circ seria «la columna vertebral» del certamen, el seu epicentre, «però el que realment volem és que el festival es mogui, que passin coses a les places i als parcs del voltant, dels barris del sud», remarca San Felipe.

La voluntat de l’entitat és que el festival d’arts comunitàries tingui lloc l’últim trimestre de l’any —la intenció seria octubre— i buscaria la col·laboració de les institucions, els centres educatius i els joves de la ciutat «per crear un festival realment per a la comunitat i que sigui original del sud de Reus». La primera edició seria «de petit format», d’un dia de duració, «del matí fins a la nit». «Si veiem que ha anat bé, que hi ha interès, l’any que ve volem que sigui més llarg, de dos o tres dies», informa la tècnica. Durant l’estiu, es treballa «a fons» per aconseguir fixar una data i establir unes primeres converses amb artistes, entitats i administracions públiques per generar el grup motor i anar articulant la iniciativa perquè esdevingui una realitat.

La tercera pota de la sobirania cultural és «enxarxar els professionals de la cultura», posar-los en contacte, compartir les necessitats comunes i, en darrer terme, «crear un circuit cultural de proximitat, aquí» per evitar «la fuga d’artistes».

