L'Ajuntament de Reus reconeix finalment a Patrícia Agudo pels seus mèrits esportius

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 18 de juliol, aquest Diari feia ressò de les protestes d'una esportista reusenca que es queixava que el consistori no l'havia convidat a un acte de reconeixement a esportistes locals que havien assolit fites importants durant la temporada tot i haver-se proclamat Subcampiona de Catalunya el 2024 de Rollercross (patinatge en línia).

L'Ajuntament de Reus va organitzar una jornada en què es va reconèixer fins a 250 esportistes de diverses disciplines, i Patricia Agudo es va viralitzar en preguntar-se: «Quin dels requisits no compleixo per a què ni tan sols em feliciteu per la meva fita?» a les xarxes socials després de no rebre la invitació per l'acte.

L'Ajuntament va explicar que el consistori va contactar amb els esportistes a través de les dades que consten al registre d'entitats, però, tanmateix, al registre no hi estaven les dades de contacte de Patrícia Agudo, de manera que no van poder-hi contactar i no van poder invitar-la.

No obstant això, l'Ajuntament va acabar contactant amb l'esportista amb la intenció de lliurar-li el seu reconeixement que, finalment, ha rebut avui mateix i ja ha mostrat orgullosa a través del seu compte d'Instagram, en el que ha agraït el gest a l'Ajuntament i a regisdor d'esports Enrique Martin.

Et pot interessar: