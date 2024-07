Reus destinarà fins a 3,75 M d'euros a finançar les beques menjador del curs 2024-25

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat dimarts 16 de juliol, es va tancar el període per poder sol·licitar la subvenció al menjador escolar per al curs 2024-2025. L'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus ha rebut 3.565 sol·licituds.

Aquest serà el darrer curs que l'Ajuntament de Reus gestiona aquestes subvencions. A partir del curs 2025-2026, la gestió la farà el Consell Comarcal del Baix Camp, com a la resta de municipis de la comarca.

De totes maneres, l'Ajuntament de Reus continuarà subvencionant més famílies amb motiu de la conciliació familiar de les que pertoquen d'acord amb els ajuts establerts per la Generalitat de Catalunya.

Es poden beneficiar d'aquests ajuts les famílies de l'alumnat d'ensenyaments obligatoris d'educació infantil i primària, d'Educació Secundària Obligatòria i els que tenen un grau de discapacitat reconegut, tant si estan escolaritzats en centres ordinaris o en centres d'educació especial, dels centres educatius de la ciutat sufragats amb fons públics que compleixin els requisits establerts.

Enguany, s'ha tornat a prioritzar l'alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social i els aspectes més destacats d'aquesta convocatòria són els següents: l'augment del llindar per part de la Generalitat i per part de l'Ajuntament de Reus, que fa que més famílies es puguin beneficiar d'aquests ajuts; la simplificació de la complementació municipal per tal de facilitar una major eficàcia en la tramitació, i el suport de l'Ajuntament de Reus a la conciliació familiar i a les situacions de discapacitat.

L'import de la convocatòria per al curs escolar 2024-2025 és d'1.750.000 euros, ampliable en un import màxim de 2.000.000 euros, sent el total de 3.750.000 euros.

Resolució de les sol·licituds

L'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials preveu que enguany els centres educatius i les famílies puguin rebre la resolució de la subvenció uns dies abans que comenci el curs escolar via SMS.

Dades del curs 2023-2024

Pel que fa al curs 2023-2024, 3.870 alumnes s'han beneficiat dels ajuts al menjador escolar que gestiona l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials. Del total de 3.818 sol·licituds rebudes, s'han resolt 2.864 de manera favorable i 954 s’han denegat per incompliment dels requisits

