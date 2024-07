Una subcampiona de Catalunya de Reus carrega contra l'Ajuntament després de no ser reconeguda

Ahir al vespre, Reus va organitzar una jornada per a reconèixer 250 esportistes locals que han assolit fites esportives rellevants durant la passada temporada. La vetllada va transcórrer amb tranquil·litat i molts esportistes reusencs van veure el seu esforç reconegut tant pel consistori com pels altres esportistes convidats.

Tanmateix, Patrícia Agudo, subcampiona de Catalunya de Rollercross (patinatge en línia) aquest 2024, ha denunciat que no se l'ha convidat a aquest acte i, en una viral piulada, s'ha preguntat: «Quin dels requisits no compleixo per a què ni tan sols em feliciteu per la meva fita?»

Ràpidament, la piulada ha causat furor a la xarxa social X, i Agudo, esportista del club Rock Rollers Reus (el primer club de patinatge en línia de la ciutat de Reus) i del Nàstic de Tarragona, ha rebut el suport de molts usuaris que han volgut retre-li el seu particular homenatge pels seus mèrits esportius.

El tuit acumula, a hores d'ara, més d'un miler de «m'agrades» i 300 retuits, així com una quarantena de respostes.

Agudo ha tancat amb un dur missatge contra l'Ajuntament: «Gràcies,Reus Esport, Sandra Guaita i Enrique Martín per fer-me sentir que el meu esport és inferior i menys important que la resta. Que la meva medalla de plata no val com una de patinatge artístic, hoquei, bàsquet, entre d'altres.» ha piulat.

