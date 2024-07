L'Ajuntament de Reus trasllada el servei d'atenció social per addiccions al Centre Social El Roser

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest mes de juliol, l'Ajuntament de Reus ha redefinit l'atenció social que es presta a les persones amb addiccions amb motiu del tancament definitiu del centre d'activitats i acollida «la Illeta», ja que l'edifici forma part del Pla d'Inversions de l'Ajuntament. Prèviament, el març de 2023, «la Illeta» ja havia deixat de prestar el servei que oferien les professionals del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Universitari de Reus.

Com fins ara, les persones amb addiccions de la ciutat continuaran rebent atenció social per part del personal de l'Àmbit de Sensellarisme de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus, que està ubicat al Centre Social El Roser.

Es tracta d'un equip de professionals de l'àmbit social que es reforçarà amb la contractació d'1 educador/a social i 2 integradors/es, dedicats específicament a atendre els usuaris/àries del centre ara tancat i que començaran a treballar l'1 d'agost.

El Centre Social El Roser és un equipament adequat per atendre'ls, ja que disposa de diversos serveis com allotjament temporal, dutxes, bugaderia, menjador social, etc.

L'atenció que es realitza consisteix a desenvolupar activitats d'inserció social complementàries als processos de tractament terapèutic i programes de rehabilitació psicosocial com són: orientació laboral i formativa, tallers que potencien les habilitats dels usuaris/àries, xerrades informatives, accés a una alimentació saludable, etc.

