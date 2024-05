Projecte Home va realitzar 308 atencions telefòniques el 2023 a Tarragona

L’ONG compta amb diferents eiens per ajudar a les famílies, com el Servei d’Orientació Familiar i Terapèutic (SOFT)Projecte Home

L’ONG Projecte Home Catalunya va atendre a la comunitat un total de 1.553 persones el 2023, i, pel que fa al servei d’atenció telefònica, es va ocupar de 2.008 trucades, 308 d’aquestes a Tarragona.

L’organització, fundada l’any 1995, es dedica al tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions. En la seva memòria de 2023, analitza la situació dels següents territoris, on té un centre: Tarragona, Tortosa, Barcelona, Girona, Tremp, Balaguer, Montcada i Reixac i Montgat.

Projecte Home executa diferents tasques, com el servei d’atenció primària. Aquest es tracta d’una atenció a les persones que volen iniciar un programa de tractament, i serveix per analitzar la seva situació, i valorar quin és el programa més adient per cada cas. També s’ocupa de les famílies de persones amb addiccions

Dins aquest àmbit, les dades de la memòria apunten que un total de 2.398 personas a Catalunya van demanar ajuda a l’ONG el 2023. D’altra banda, es va realitzar una primera entrevista a 194 persones a Tarragona, fet que la deixa per darrere de Montgat (439) i Barcelona (554).

Pel que fa a les atencions fetes, la demarcació continua per darrere dels territoris mencionats, amb 189. Amb relació a l’assessorament familiar, es va atendre un total de 85 famílies, el que posiciona Tarragona en segon lloc, després de Barcelona (171).

Una altra de les tasques que l’organització duu a terme és el Servei d’Acollida, de nova creació, dirigit a aquelles persones que necessiten una fase prèvia abans d’ingressar al programa de tractament. En total a Catalunya es van atendre 168 persones, i, concretament a Tarragona, 25, un 88% homes i un 12% dones. Això la posiciona, de nou, en segon lloc, després de Montgat (117).

Tractar les addiccions

Un cop iniciat el primer contacte amb l’usuari, l’ONG procedeix a aplicar els programes de tractament, que, segons especifiquen en la seva memòria, treballen el procés de canvi personal «a través d’un abordatge biopsicosocial, amb plans específics adaptats a cada persona, combinant la metodologia grupal i individual, (...) amb l’objectiu final de la reinserció social».

En total, el 2023 hi havia 629 persones en tractament a tot Catalunya. Concretament a Tarragona, es va ajudar a 93 persones, dada per darrere de Montcada i Reixac (121), Montgat (157) i Barcelona (200).

Pel que fa al perfil de les persones en tractament, segons dades extretes de l’EuropASI (instrument que avalua la gravetat de l’addicció), el perfil predominant eren els homes (78,9%, d’una edat mitjana de 42 anys i amb estudis secundaris (64,1%). D’altra banda, els nuclis de convivència més comuns dels usuaris eren de parella o parella amb fills (37,6%).

Una altra dada que cal mencionar que la majoria d’usuaris (45,8%) tenien problemes greus amb la família considerats extrems/considerables, i també amb la parella (69,8%). Pel que fa al motiu d’inici del tractament, es va deure principalment al consum de cocaïna (45,1%) i d’alcohol (41,9%).

Altres serveis

A banda dels programes de tractament, Projecte Home també ofereix servei de seguiment periòdic per a les persones que l’han finalitzat, que el 2023 van ser 94.

D’altra banda, també tenen un servei mèdic psiquiàtric, que es dedica a fer un seguiment de la salut dels usuaris, i un servei de reinserció laboral, en què es va atendre 119 persones a Tarragona, de les quals 51 van aconseguir reinserir-se.

D’altra banda, també disposen d’un servei jurídic i penal per oferir assessorament i acompanyament, que va atendre a Catalunya el 2023 209 persones, a més de diferents programes de prevenció, tant en àmbit educacional com laboral.

Totes aquestes tasques les duen a terme les persones que formen part de l’ONG, que el 2023 va comptar amb 43 treballadors i 78 voluntaris.

Centrar el focus en ajudar les famílies Projecte Home també atén els familiars o amics propers de l’usuari en procés de rehabilitació, ja que considera que exerceixen «un rol fonamental».

Així, l’ONG ofereix dues eines per ajudar els acompanyants dels usuaris: d’una banda, l’Espai Famílies, en què es treballa la participació de la família en el procés de tractament es creen grups d’ajuda mútua.

D’altra banda, existeix el Servei d’Orientació Familiar i Terapèutic (SOFT), per assessorar familiars de persones que no volen realitzar un programa de tractament.

Amb relació a les dades de l’Espai Família, l’ONG va atendre un total de 1.131 persones acompanyants a tot Catalunya i, concretament a Tarragona, 98. Tornant a les dades generals de Catalunya, el parentesc més comú dels familiars va ser de mare (30,1%) i de germà (19,6%).

Et pot interessar: