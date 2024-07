Les dones són el 27% dels addictes a drogues en tractament: «Es jutja més a una mare que a un pare»

El CAS de drogodependències de Tarragona ha rebut 1.561 demandes de tractament en l’últim any. En un 65% dels casos, es tractava de la primera visita i l’alcohol és la substància més tractada al centre, en un 35% dels casos. «L’alcohol sempre és més detectable per l’entorn del consumidor, sobretot per la família», explica Amed Fabelo, metge psiquiatre i coordinador del CAS.

Cal destacar que aquest servei dona servei als ciutadans del Tarragonès, el Baix Penedès i l’Alt Camp. «És una població immensa pels professionals dels quals disposem», indica Fabelo. El seu equip és multidisciplinari i compta amb psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, infermers i administratius. Han fet gairebé 15.000 visites en un any.

«Per darrere de l’alcohol, ens trobem amb la cocaïna, un 25%, i l’heroïna, un 15%, com les substàncies amb més persones dependents en tractament. És un consum més d’amagat, que costa més detectar», indica el coordinador. Els pacients que són dependents tant de cocaïna com d’alcohol representen el 6%.

«Sempre fem una primera visita i després es destina la persona a diferents programes segons les seves necessitats», afegeix Fabelo. Gairebé el 35% dels casos es consideren reinicis, ja que els drogodependents ja havien estat en tractament anteriorment. La llista d’espera per iniciar el procediment a Tarragona és d’aproximadament tres mesos.

«Intentarem reduir aquesta demora. Nosaltres apostem molt per les teràpies de grup. En fem quatre a la setmana i cada dimarts es fa un grup obert, on pot venir qui vulgui. És com una primera acollida abans d’iniciar el tractament», exposa el coordinador.

Consum desigual

El 73% dels pacients que arriben al centre són homes. «A les dones els hi costa molt venir. Es jutja més a una mare que a un pare», expressa Fabelo. Segons les dades del centre, el consum d’heroïna i cocaïna és molt desigual entre els homes, que representen el 76% dels casos, i les dones. En els consums de tabac i alcohol les diferències són molt més minses. Tot i això, el percentatge de dones que inicia tractament ha augmentat enguany un 3%.

Pel que fa a l’edat, les persones entre 41 i 50 anys són les que comencen més tractaments per consum d’alcohol i opiacis. En canvi, els pacients entre 31 i 40 anys són els majoritaris en el tractament d’abús i dependència de la cocaïna i el cànnabis. «Cada cop hi ha més joves que detecten el cànnabis com un problema, perquè també comencen abans a consumir-ne», explica el coordinador.

Mite de la cocaïna

El 41% dels usuaris que inicien tractament no tenen estudis o han fet estudis primaris, mentre que el 50% tenen estudis secundaris. «El mite sobre que els consumidors de cocaïna són de classe alta i els d’heroïna de classe baixa és totalment fals», rebla Fabelo.

Canviar hàbits i estil de vida

El doctor Fabelo remarca que, per a deixar una substància, s’han de fer «canvis en els hàbits i l’estil de vida». «Cada família coneix a algú que té algun problema amb les drogues. Són persones i pacients com qualsevol altre», expressa el coordinador del centre. A més, Fabelo, que porta 20 anys treballant al centre tarragoní, explica que «no són pacients complicats ni conflictius».

En l’última dècada, els inicis de tractament per dependència a substàncies s’han mantingut en uns registres estables. «No s’ha disparat cap consum de forma alarmant», sentencia el coordinador. Tot i això, els tractaments d’opiacis han augmentat un 2,3% en el darrer any.

Pioners en tractaments

En aquest sentit, el CAS Tarragona és pioner a Catalunya en l’aplicació d’un nou tractament de l’heroïna, anomenat Buvidal. «És un medicament que s’injecta un cop al mes i que ajuda els pacients a complir amb els tractaments. Ens ha ajudat molt i funciona. La resposta és molt bona», indica Fabelo.

De moment, el centre no tracta addiccions comportamentals, sense consum de substàncies, com les addiccions al joc o a les compres. «Tractar-ho des d’aquí en un futur és una possibilitat. Ens hem convertit en un servei de confiança per la gent», indica el coordinador.