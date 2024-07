Asfaltar carrers i retirada d'amiant, futures actuacions de l'Ajuntament de Reus als polígons

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha presentat una bateria de millores als polígons d’activitat econòmica de la ciutat. El resultat és fruit de l’escolta activa i de les trobades que s’han portat a terme amb representats de l’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR) i d’empreses radicades als polígons.

Les millores giraran entorn a la seguretat, mobilitat i infraestructures; la sostenibilitat; i la innovació.

Pla d'asfaltat

L’Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte, i en breu licitarà les obres, d’asfaltat de dos trams dels carrers de Recasens i Mercadé i d’Ignasi Iglesias, al polígon AgroReus. L’actuació suposa la primera actuació prevista al pla de millora de l’asfaltat dels polígons industrials de la ciutat, i complementa els treballs d’asfaltat de vials de la resta de la ciutat previstos en els plans directors de manteniment de la via pública.

L’actuació afectarà el tram del carrer d’Ignasi Iglesias entre el carrer de Cornudella de Montsant i e carrer de Recasens i Mercadé; i el tram d’aquest darrer vial entre la rotondes de la carretera T-11 i la cruïlla amb el carrer de Víctor Català.

Es preveuen totes les actuacions en horari de dia, excepte els treballs corresponents a la rotonda de Recasens i Mercadé amb Ignasi Iglésies que estan previstos en horari nocturn.

El pressupost de l’obra és de 299.380,22 euros; i es preveu licitar-la conjuntament amb el contracte d’obra del carril bici del carrer de Recasens i Mercadé, amb l’objectiu de coordinar les dues actuacions.

Impuls de la mobilitat sostenible

Conjuntament amb Reus Mobilitat s'ha incrementat la freqüència de busos urbans de 8 a 14 expedicions incrementant en un 35% els usuaris de les línies 30 i 31. Aquest increment de freqüència dona resposta a una històrica demanda del teixit empresarial.

Per tal de fomentar el transport públic entre el personal de les empreses dels polígons, al mes d’abril es va fer una campanya de mobilitat per als treballadors i treballadores del polígon Agro-Reus. Es van repartir viatges gratuïts als autobusos urbans i al llarg dels 14 dies de la prova es van realitzar 340 viatges.

També s’ampliarà la xarxa de carrils bici amb el nou tram de bici fins a Recasens i Mercadé i una estació de la bicicleta compartida, la Ganxeta. A més, s'està buscant un emplaçament al polígon per fer un aparcament dissuasiu de camions.

Amb la Guàrdia Urbana també s’està portant a terme una detecció de punts conflictius i una revisió de la senyalització i el sentit de circulació d’alguns carrers per millorar la circulació.

Sostenibilitat

S’impulsarà un Segell de Qualitat per les empreses dels polígons que premiï les iniciatives reeixides en matèria mediambiental.

D’altra banda, des de Medi Ambient es promouen els Premis de Medi Ambient Ciutat de Reus; i s’iniciarà en breu una campanya informativa per a la retirada de les cobertes de fibrociment dels polígons industrials.

Les instal·lacions i emplaçaments públics han de retirar l’amiant abans del 2028 i els actors privats tenen fins el 2032. Arran d’aquesta obligació la Generalitat va fer un inventari d’immobles i elements que contenen amiant (MCA) que servirà com a base per la creació d’un cens municipal. En aquest inventari es van detectar a Reus 1273 cobertes.

Darrerament s’han detectat abocaments il·legals de cobertes de fibrociment als contenidors de brossa i altres indrets, amb el consegüent perill per a les persones i el mediambient, i per tant, es portarà a terme una campanya informativa per anar progressivament cap a la retirada d’aquestes cobertes i per evitar actes incívics com aquests.

També es treballa per fomentar les instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum i la consolidació de la comunitat energètica Agro-Reus, que finalitzarà les obres d’instal·lació aquest mes de juliol i serà una realitat a finals d’aquest any, i per exportar aquesta fórmula a altres polígons.

Innovació

Fa unes setmanes es van activar unes taules de treball amb l’acompanyament d’una consultora per promoure un pla de mesures de dinamització i nous sistemes de treball; fomentar una cultura innovadora i acompanyar a les empreses amb més formació.

S'han creat grups de treball temàtics per transmetre coneixements des de l'experiència i establir sinèrgies o col·laboracions que fomentin la competitivitat de les empreses

S'impulsaran trobades de bones pràctiques per donar visibilitat als atractius de les empreses de Reus, atreure talent i compartir experiències d’èxit o aprenentatge.

L'Ajuntament s'implicarà per trobar necessitats individuals i de la recerca de coneixements d'altres empreses per generar models d’aprenentatge i sinèrgies.

I, finalment, tallers pràctics per a l’acompanyament d’empreses en la creació de plans de treball individualitzats en petits grups de màxim 8-10 empreses.

