Estudien el tractament de la psicosi resistent en persones amb discapacitat intel·lectual

El servei especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual de Reus (SESM-DI) de l'Institut Villablanca ha participat en un estudi multicèntric sobre l'eficàcia de la clozapina en el tractament farmacològic de la psicosi resistent en persones amb discapacitat intel·lectual. La recerca ha comptat amb la participació de 114 persones de 24 centres de tot l'estat espanyol.

La rellevància de l'assaig clínic és que ha tingut en compte específicament persones amb discapacitat intel·lectual, que acostumen a estar excloses de molts estudis i assajos per comprovar l'eficàcia de diferents tractaments tot i que «solen tenir una major incidència de trastorns psicòtics». El treball s'ha publicat a la prestigiosa revista Frontiers in Psychiatry.

Segons Rafael Martínez Leal, responsable de la unitat d'investigació especialitzada en l'Àmbit de la Discapacitat Intel·lectual (UNIVIDD) de Villablanca, és important «la informació valuosa» que l'estudi proporcionarà per «millorar pràctiques clíniques en el tractament de la psicosi resistent en adults amb discapacitat intel·lectual» i l'anàlisi dels beneficis i els riscos de l'ús primerenc de la clozapina a altres tipus de tractaments farmacològic en aquesta població afectada per psicosi resistent.

La clozapina és l'antipsicòtic més eficaç per a les persones amb psicosi no afectiva que no responen a altres tractaments antipsicòtics de primera i segona generació. També s'ha associat amb una disminució dels ingressos hospitalaris i del nombre de dies d'hospitalització.

La recerca és finançada pel Fons d'Investigació Sanitària de l'Institut de Salut Carlos III i l'ha promogut l'Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla. A més de Martínez Leal, també hi ha participat des de Reus les doctores Ángeles Torres i Annabel Folch.

