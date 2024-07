Presenten 11 denúncies contra apartaments il·legals al Camp de Tarragona

L'Associació d'Apartaments Turístics (AAT) Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha presentat aquest mes de juliol 11 denúncies contra apartaments il·legals que s'anunciaven en portals web. Des de l'AAT s'han detectat diversos apartaments que no estaven degudament inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.

L'Associació ha tramitat la denúncia, tant a la Generalitat de Catalunya com als Ajuntaments on hi ha aquests apartaments. A més, ha informat als Mossos d’Esquadra per tal que puguin revisar el Registre de Viatgers, donat que les persones que s’hi ha allotjat no han estat registrades correctament.

Joan Calvet, president de l'AAT ha anunciat que «qualsevol apartament il·legal que detectem, el denunciarem. Tots aquests il·legals fan molt de mal al nostre sector i generen turismofòbia. No paguen llicències, ni impostos, les persones allotjades tampoc paguen la taxa turística, no ofereixen els mínims de qualitat ni seguretat, no hi cap mecanisme de control i, òbviament, tampoc s'informa als Mossos d'Esquadra per al registre de viatgers. Així doncs, a més d’un gran perill, ens fan competència deslleial i creen molts problemes de convivència, perjudiquen la imatge de les nostres destinacions i especulen amb el preu».

Aquestes 11 denúncies s'han fet durant el mes de juliol després d'una cerca en diferents plataformes web que ofereixen tota mena d'allotjament vacacional. Segons Calvet «a l'estiu és on més oferta d'apartaments il·legals hi ha, però els seus propietaris se senten impunes, fins i tot, s'anuncien en plataformes online i altres canals com les xarxes socials per continuar operant fora de la llei».

Des de l'AAT demanen més contundència amb les sancions i, sobretot, amb les inspeccions a la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments. Calvet ha anunciat que «qualsevol persona que cregui que hi ha un apartament turístic o un habitatge d'ús turístic il·legal a la seva comunitat, estem a la seva disposició per fer les comprovacions oportunes i presentar la denúncia corresponent en el cas que sigui necessari».

Des de l'AAT recorden a tota a població que si volen passar unes vacances sense ensurts, s’asseguri bé abans de formalitzar una reserva i només ho facin en un apartament turístic reglat. Calvet ha recordat que «en fer una reserva a un apartament turístic cal que s’assegurin que l’establiment disposi del corresponent número de registre -i es comprovi a la Generalitat que és correcte- i recomana que no es refiïn de grans ofertes que es fan a les xarxes socials, emails o pàgines d’internet, ja que probablement, serà una estafa».

