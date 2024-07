Els delictes contra la seguretat del trànsit a Reus van disminuir l’any 2023 en gairebé un 10%

Els delictes contra la seguretat del trànsit van disminuir l’any passat respecte a l’any 2022. Aquesta reducció és d’un 9,6% dels delictes, passant de 478 denúncies de la Guàrdia Urbana de Reus per infraccions de trànsit a 432 el 2023. Aquest fet es trasllada en què gairebé en totes les tipologies de delictes es mostri aquest descens. No obstant això, no de manera simètrica i, fins i tot, algunes repunten.

La tipologia que més casos va tenir en ambdós anys i que registra la caiguda més grossa en valor absolut és la de conduir sota els efectes d’alcohol. L’any 2022 van ser 219 les persones denunciades per aquesta infracció, mentre que el 2023 van ser 182.

Per tant, és una caiguda de 37 casos, que suposa un 16,8% menys. Pel que fa a la resta de tipologies, en nombres absoluts la caiguda és més lleu. Per exemple, els casos de conducció temerària tan sols van caure en 7 d’un any a l’altre, tot i que suposen una reducció del 36,8% en passar de 19 a 12. Conduir sota els efectes de drogues passen de 6 a 3 i la negativa a sotmetre’s a les proves de 36 a 30.

A la vegada, hi ha tipologies que, tot i registrar una caiguda, gairebé es mantenen inalterades en la comparativa. Per exemple, les sancions per conduir sota els efectes d’alcohol i drogues van passar de 13 a 12 casos, per conduir sense haver obtingut mai el permís de 96 a 94 i per conduir amb privació judicial cautelar o definitiva de llicència van caure tan sols de 26 a 24 casos.

Alguns delictes creixen

Per un altre costat, algunes tipologies sí que augmenten, tot i que en el global es registra un descens. És el cas del delicte d’originar un greu risc per a la circulació, que significa col·locar un obstacle o vessar substàncies lliscants a la via o modificant la senyalització viària.

En aquest cas, les denúncies van augmentar de 4 l’any 2022 a 10 el 2023. Un altre fet punible que augmenta és el de conduir sense permís per pèrdua de vigència de punts, que passa de 56 a 62. I, finalment, circular a una velocitat penalment punible va incrementar de 2 a 3 casos.

Accions en seguretat viària

Tot i el descens positiu dels delictes contra la seguretat del trànsit, des de la Guàrdia Urbana de Reus continuen treballant per a garantir la seguretat viària de la ciutat. Entre les seves actuacions més destacades hi ha els controls de trànsit, alcoholèmia i de velocitat o, per exemple, la instal·lació de nous radars pedagògics, l’última vegada el passat mes de maig amb 14 nous radars.

També es duen a terme campanyes específiques de seguretat viària que es realitzen en col·laboració del Servei Català de Trànsit i Mossos d’Esquadra, programes d’educació viària als centres educatius i cívics, accions de pacificació del trànsit amb el treball conjunt amb les regidories d’Urbanisme i Via Pública o l’atenció a les víctimes dels accidents de trànsit, entre altres.

Unitat d’Investigació d’Accidents de Trànsit Una de les actuacions que s’ha impulsat des de la Guàrdia Urbana de Reus pel que fa a seguretat viària és la creació d’una Unitat d’Investigació d’Accidents de Trànsit. Tal com va informar Canal Reus, aquesta recull dades en accidents greus, sigui amb víctimes mortals o amb ferits de consideració, per fer arribar tota la informació als jutjats.

