VÍDEO: Retiren l'autobús accidentat a la font de la plaça del Canal de Reus

Els serveis d'emergència ja han retirat, la tarda d'aquest dijous, l'autobús accidentat aquest migdia a la plaça del Canal de Reus.

Tot i això, encara es desconeixen les causes de com l'autobús ha pogut arribar al mig de la font. Dins de l'autobús només hi viatjava la conductora, que no ha quedat atrapada en cap moment, ni ha perdut la consciència, i que es troba en bones condicions.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 14.01 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb, almenys, una dotació.

L'autobús ha requerit la intervenció d'una grua per rescatar el vehicle atrapat dins de la font.

