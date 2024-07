Teresa Pallarès celebra l’impuls dels projectes del Carrilet i del Centre Catòlic

La cap de l’oposició i portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, ha valorat positivament que el govern actual hagi decidit tirar endavant la transformació del Carrilet i la rehabilitació del Centre Catòlic, dos projectes que van ser planificats i dissenyats pel govern liderat per Junts per Reus durant el passat mandat.

«Celebrem que PSC, ERC i Ara Reus donin continuïtat a la feina de l’anterior equip de govern amb la transformació urbanística del barri i la rehabilitació de l’equipament cultural», ha assenyalat. A parer seu, «les dues remodelacions, cadascuna en el seu àmbit, són essencials per al desenvolupament i la cohesió de la nostra ciutat».

Pallarès ha defensat que aquests dos projectes «han de ser de ciutat, i no d’un govern en concret, de manera que tots els ciutadans se'l sentin seu». Amb aquesta finalitat, Junts per Reus es reunirà, al llarg de les pròximes setmanes, amb tots els agents implicats per escoltar les seves opinions i recollir les seves inquietuds o suggeriments. En el cas del Carrilet, es reunirà amb paradistes i l'associació de veïns, mentre que mantindrà trobades amb les entitats culturals pertinents, com Bravium Teatre, per al Centre Catòlic.

A més, la cap de l’oposició ha explicat que Junts per Reus analitzarà detalladament els dos projectes i, juntament amb la informació recollida en les reunions previstes, traslladarà al govern municipal totes les aportacions que consideri oportunes, amb la voluntat que s’executin els millors projectes possibles.

Tot i això, la portaveu de Junts per Reus ha lamentat la manca de transparència i informació del govern als partits de l'oposició i ha afirmat que una major col·laboració i comunicació haurien estat beneficioses per assegurar el màxim consens en el desenvolupament d’aquestes dues remodelacions.

En aquest sentit, Pallarès ha subratllat que Junts per Reus continuarà treballant de manera constructiva i proactiva per garantir que aquests projectes siguin un èxit i esdevinguin un orgull per a tots els reusencs.

