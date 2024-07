La ruta del «Bus x tu» del nord de Reus estrena un minibús elèctric

Aquesta setmana, l’empresa municipal Reus Transport ha fet una prova pilot sense passatgers amb un minibús elèctric a la ruta del Bus x tu, que presta servei connectant els barris del nord amb l’avinguda de Sant Jordi.

El bus testejat fa gairebé 6 metres de llarg i té capacitat per a 35 persones: 10 assegudes i la resta de passatgers, dempeus. És accessible per a cadira de rodes i cotxes infantils; inclou una plaça reservada per aquest ús.

La regidora i consellera delegada de Reus Transport, Marina Berasategui, va pujar al bus elèctric aquest dimarts 23 de juliol a la parada central del Bus x tu i afirma: «Mentre treballem per ampliar el servei a demanda com el Bus x tu a altres barris de la ciutat, des de Reus Transport també estudiem si és viable poder fer aquests trajectes amb un vehicle elèctric. Encara és aviat per confirmar-ho però ens agradaria incorporar vehicles de zero emissions a la flota de Reus Transport quan sigui possible.»

El bus que s’ha provat és 100% elèctric, de zero emissions, amb una potencia de 126 kWh i ha vingut a Reus de la mà d’INDCAR.

