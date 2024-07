Aigües de Reus adjudica els treballs de recuperació de tres nous pous d’aigua

Aigües de Reus ha adjudicat els treballs que permetran la recuperació i entrada en servei de tres pous que estan situats dins del recinte de l’Aeroport de Reus. Un projecte que cal emmarcar en la política de l’empresa municipal d’aigua de diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos hídrics que són propis de la ciutat.

L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Servidel S.L.U. per un import de 467.810,46 euros (IVA exclòs). Aigües de Reus preveu que els treballs s’iniciïn tan aviat com sigui possible, un cop superats tots els tràmits previs administratius i de seguretat que requereix una obra com aquesta, que es du a terme a l’interior d’una àrea estratègica com és una infraestructura aeroportuària.

De fet, durant anys, aquests pous no s’han utilitzat davant la impossibilitat que hi havia de garantir-ne una gestió adequada, tenint en compte les dificultats i restriccions que comporta el seu emplaçament. Una situació que ara ha pogut revertir-se arran la bona entesa entre AENA i Aigües de Reus.

El projecte que ara s’ha adjudicat preveu la connexió a la xarxa de subministrament dels tres pous un cop es completi la recuperació de la instal·lació elèctrica, la renovació de les bombes i la instal·lació de la maquinària imprescindible per garantir-ne l’extracció d’aigua.

