Desenes d’autobusos i connexió directa des de Reus: el pla de Renfe pel tall a la via

Gairebé dos mesos abans que comenci el tall per obres a la línia ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, Renfe ha fet públic el seu pla de transport alternatiu. La companyia aposta per oferir un transport per carretera freqüent, amb 84 autobusos i 600 trajectes diaris, i disposar un servei de tren directe, sense parades, entre Reus i Sant Vicenç de Calders, passant per La Plana Picamoixons. Les obres, que es faran al túnel de Roda de Berà, està previst que comencin el 30 de setembre i acabin el 2 de març del 2025.

D’una banda, el servei d’autobús estarà sincronitzat amb els horaris de Rodalies actuals. Hi haurà connexió per carretera directa des de l’Hospitalet de l’Infant i Sant Vicenç de Calders, d’igual forma que des de l’estació Salou-Port Aventura. Des de Tarragona serà d’on sortiran més autobusos, que faran parada a Altafulla-Tamarit i Torredembarra, fins a arribar a Sant Vicenç de Calders.

D’altra banda, el servei ferroviari de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia Sant Vicenç de Calders-Valls-La Plana Picamoixons, és a dir una trentena de trens desviats. D’aquesta forma, s’oferiran trens directes des de Reus fins a Sant Vicenç de Calders, passant per Valls.

Pel que fa a la línia R13, que connecta Barcelona amb Lleida, passant per Valls, la seva oferta augmentarà i s’oferiran cinc serveis diaris per sentit. Segons informa Renfe, el servei s’ha dissenyat per a tenir una «oferta amb freqüències de pas més homogènies».

Mitjana distància també

A més, el tall també afectarà els trens de mitjana distància amb origen o destinació Saragossa, Madrid i València. Els usuaris d’aquest servei circularan fins a Tarragona i hauran de fer transbord alternatiu per carretera entre la ciutat i Sant Vicenç de Calders.

Renfe explica que aquest pla alternatiu tindrà un cost de 26,5 milions d’euros i calcula que oferirà 30.500 places Les estimacions de les plataformes d’usuaris com Dignitat a les Vies calculen que el tall afectarà a 16.000 viatgers diaris i que hi haurà puntes de 25.000 usuaris.

​R14 (Tarragona-La Plana Picamoixons) per Reus Des de Tarragona i Reus hi haurà servei ferroviari fins La Plana Picamoixons. Allí, s’enllaçarà amb la R13 que arribarà a Lleida. Entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi haurà autobusos

R15 (Barcelona Est. França – Reus-Riba -roja d’Ebre

Hi haurà servei en tren sense parades entre Reus i Sant Vicenç de Calders. Entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi haurà autobusos

R16 (Barcelona Est. França – Tarragona-Ulldecona)

Els usuaris d’aquesta línia disposaran d’un servei per carretera directe entre l’Hospitalet de l’Infant i Sant Vicenç de Calders. Entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi haurà autobusos

R17 (Barcelona Estació de França – Salou - Port Aventura) per Tarragona

Els usuaris d’aquesta línia disposaran de servei en tren entre Tarragona i Salou-Port Aventura. Des de Tarragona, hi haurà servei de bus fins a Sant Vicenç de Calders. Els viatgers també disposaran de bus des de Sant Vicenç fins a Salou directe.