L'Arxiu Municipal de Reus ingressa la documentació del fons de l'empresa Argilaga

Aquest dimecres 24 de juliol, a l’Arxiu Municipal s’ha signat el contracte d’una nova donació de documentació. La regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores Juanpere i els donants Emili Argilaga Tarragó, Natàlia Argilaga Tarragó i Víctor Argilaga Tarragó, han formalitzat l’ingrés del fons de l’empresa familiar «Argilaga. Taller d’ebanista, fuster i tapisser», així com també documentació pertanyent a la família Argilaga Tarragó.

La preservació i conservació dels fons empresarials és important per al coneixement de la història econòmica de la ciutat així com per a l’estudi del teixit de l’activitat de la ciutat en un moment determinat, en aquest cas des d’aproximadament de finals del segle XIX i fins a finals del segle XX. «L’estudi d’aquesta documentació permet i permetrà conèixer la realitat social i econòmica del Reus de l’època, posar en valor la dimensió artesanal i creativa de tallers professionals com aquest i descobrir la voluntat artística de les institucions i establiments que encomanaven projectes», ha explicat Montserrat Flores, regidora de Bon Govern, Transparència i Participació.

En uns inicis, la seu del negoci se situava al carrer Alt de Jesús, 22, i estava donat d’alta com a tapisser. Al cap d’uns anys ja consta com a ebenista, i l’any 1934 la ubicació és al carrer de Sant Llorenç 25, amb despatx al Raval Alt de Jesús, número 22.

L’empresa ha anat canviant de nom al llarg dels anys i al capdavant hi han hagut quatre generacions de la família Argilaga: Emili Argilaga Gras (que fou tapisser), Emili Argilaga Martorell, Emili Argilaga Ripoll i, finalment Emili Argilaga Tarragó, que va ser amb qui finalitzà l’activitat del negoci familiar d’ebanistes, fusters i tapissers.

Fons «Argilaga. Taller d’Ebanista, fuster i tapisser»

El fons «Argilaga. Taller d’ebanista, fuster i tapisser» té un abast cronològic les dates extremes del qual són 1882 - 1993 amb un volum de 0,50 mestres lineals de documentació textual (llibres de comptabilitat, factures, rebuts, correspondència...), 240 imatges fotogràfiques i 1.226 làmines amb dibuixos de mobiliari (aquarel·les i esbossos), la majoria realitzats per Emili Argilaga Martorell i el seu fill Emili Argilaga Ripoll.

S’hi destaquen les aquarel·les d’Emili Argilaga Martorell, entre les quals s’hi troba un projecte de disseny del Saló de Plens Municipal de l’any 1932 o un croquis de conjunt del Saló d’Alcaldia també de l’any 1932.

Una vast catàleg fotogràfic mostra alguns dels principals comerços de la ciutat en els què Argilaga Ripoll realitzà dissenys de mobles o aparadors, bàsicament de finals dels anys seixanta i inicis dels setanta.

Els llibres de comptabilitat, llistats de clients, factures i rebuts donen testimoni de l’activitat de l’empresa, de les seves despeses i els seus ingressos.

També hi ha documentació del fons familiar Argilaga Tarragó, que abraça el període de 1848-1989 i té un volum de 0.12 metres lineals. Està integrat per documents identificatius, correspondència, escriptures de propietats, certificats, dibuixos realitzats al front (1938) per Emili Argilaga Ripoll, etc.

Tota aquesta documentació serà tractada arxivísticament i una vegada finalitzat aquest treball, es posarà a disposició de consulta ciutadana.

